Asus NUC 14 Pro+: Mini-PC mit Intel Core Ultra 9 ist ab sofort in Deutschland zu haben

Asus bringt in Deutschland seinen neuen Mini-PC NUC 14 Pro+ in den Handel. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die sich hinsichtlich der verbauten Prozessoren, des vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Arbeitsspeichers und auch der SSDs stark unterscheiden. Preislich geht es daher bereits ab 646 Euro los. Die maximale Ausstattung kostet dann 1.391 Euro.

So erhält man in der besten Variante den Intel Core Ultra 9 (U9 185H) als Prozessor, 32 GByte RAM und 1 TByte SSD-Speicherplatz. Als Betriebssystem ist dann direkt Windows 11 mit von der Partie. Das Gehäuse des Asus NUC 14 Pro+ besteht aus Aluminium und erlaubt den werkzeuglosen Zugriff. Zu den Schnittstellen zählt unter anderem Thunderbolt 4 mit DisplayPort 1.4 und USB4. Für die Grafikleistung ist Intel Arc verantwortlich. Die GPU ist direkt in die auswählbaren Prozessoren der Reihen Intel Core Ultra 9, 7 oder 5 integriert.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem NUC 13 Pro, bietet der Asus NUC 14 Pro+ laut Hersteller eine deutlich verbesserte KI-Verarbeitungsleistung. Das Gehäuse mit einem Volumen von weniger als einem Liter nimmt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Im Lieferumfang ist eine VESA-Montageplatte enthalten, um den Mini-PC auch an der Rückseite eines Monitors zu befestigen. Der Asus NUC 14 Pro+ unterstützt bis zu vier 4K-Monitore durch seine Kombination aus zwei HDMI-Anschlüssen, DisplayPort 1.4, zweimal Thunderbolt 4 und dem zusätzlichen konfigurierbaren Anschluss (wenn die HDMI-Option gewählt wird).

Für die Kühlung setzt Asus auf 6-mm-Heatpipes, einen doppelseitigen Heatspreader und eine aktive Lüftung. Der Asus NUC 14 Pro+ ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Versionen im Fach- und Onlinehandel sowie im Asus-Webshop verfügbar.

Modellvarianten des Asus NUC 14 Pro+

Model Name CPU SSD RAM OS Stromkabel Version UVP RNUC14RVSU500000I MTL-H 28W (U5 125H) N/A N/A N/A No Cord Kit (L6) 646 € RNUC14RVSU500002I MTL-H 28W (U5 125H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 651 € RNUC14RVSU700000I MTL-H 28W (U7 155H) N/A N/A N/A No Cord Kit (L6) 871 € RNUC14RVSU700002I MTL-H 28W (U7 155H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 873 € RNUC14RVSU900000I MTL-H 45W (U9 185H) N/A N/A N/A No Cord Kit (L6) 952 € RNUC14RVSU900002I MTL-H 45W (U9 185H) N/A N/A N/A EU Kit (L6) 954 € RNUC14RVSU5068A0I MTL-H 28W (U5 125H) 512G 2X8G Win11 No Cord Mini-PC (L10) 1.021 € RNUC14RVSU5068A2I MTL-H 28W (U5 125H) 512G 2X8G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.023 € RNUC14RVSU7089A0I MTL-H 28W (U7 155H) 1TB 2X16G Win11 No Cord Mini-PC (L10) 1.330 € RNUC14RVSU7089A2I MTL-H 28W (U7 155H) 1TB 2X16G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.332 € RNUC14RVSU9089A0I MTL-H 45W (U9 185H) 1TB 2X16G Win11 No Cord Mini-PC (L10) 1.389 € RNUC14RVSU9089A2I MTL-H 45W (U9 185H) 1TB 2X16G Win11 EU Mini-PC (L10) 1.391 €

Technische Daten des Asus NUC 14 Pro+

Prozessor Intel Core Ultra 9 185H Prozessor Intel Core Ultra 7 155H Prozessor Intel Core Ultra 5 125H Prozessor (Up to 65 W TDP) Betriebssystem Windows 11 Chipsatz Integriert Grafik Intel Arc GPU Arbeitsspeicher 2 x SO-DIMM Bis zu DDR5 5600 8–96 GB Speicher 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Slot 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD Slot Drahtlose Konektivität Intel WiFi 6E AX211, 2×2Bluetooth 5.3 (Version kann je nach Betriebssystem variieren) Anschlüsse Front I/O:1 x USB 3.2 Gen 2×2 Typ‑C 2 x USB 3.2 Gen 2 Typ A Rückseitige I/O: 2 x Thunderbolt 4 Typ-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 1 x USB 2.0 Typ-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x RJ45 LAN 1 x DC-Eingang 1 x Kensington Schloß Stromversorgung 150 W Netzteil (U9) 120 W Netzteil (U5/U7) Zubehör Netzteil und Netzkabel Garantiekarte Kurzanleitung VESA-Aufhängung Tastatur und Maus (optional) VESA-Halterung Größe 144 x 112 x 41 mm Gewicht 800 g

Quelle: Asus