Autohersteller BYD veröffentlicht ein eigenes Tablet

BYD ist ein chinesischer Hersteller von E-Autos, der auch international voranpreschen will. Doch in China hat man nun kein neues Fahrzeug, sondern ein eigenes Tablet präsentiert. Das mobile Endgerät soll dabei offenbar als ideales Accessoire für das kommende SUV des Unternehmens beworben werden, den Tai 7. Das Fahrzeug wird von der Untermarke BYDs, Fang Cheng Bao, stammen.

Zu den technischen Daten des Tablets schweigt BYD aktuell noch. Immerhin verspricht man aber mehrere Nutzungsmodi und eine tiefe Vernetzung mit dem kommenden E-Auto, auch für Multi-Screen-Anwendungen. Spätestens im 4. Quartal 2025 will BYD mehr verraten, wenn das SUV Fang Cheng Bao Tai 7 in den Verkauf gehen soll.

BYD nimmt sich damit gewissermaßen ein Beispiel an anderen Herstellern wie Xiaomi, die ebenfalls Vernetzungen zwischen ihren hauseigenen, mobilen Endgeräten und E-Autos forcieren. Auch andere chinesische Autohersteller wie Nio haben bereits versucht, mit eigenen Smartphones auf sich aufmerksam zu machen. Bislang hielt sich der Erfolg jedoch in Grenzen.

