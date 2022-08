Intel Arc A580 Grafikkarte im ersten Benchmark

Intel bereitet immer noch seine Desktop-Grafikkarten der Arc-Serie vor und jetzt ist eine Intel Arc A580 erstmals in einem Benchmark aufgetaucht. „Ashes of the Singularity“ bescheinigt diesem Grafikkartenmodell der Mittelklasse eine Gaming-Performance auf dem Niveau einer GeForce RTX 3060 von Nvidia.

Intel hat bereits seine mobilen Grafiklösungen der Arc-Serie für Notebooks vorgestellt, aber die versprochenen Desktop-Grafikkarten fehlen immer noch. Lediglich in China ist eine Arc A380 Grafikkarte erhältlich, aber diese ist vorrangig für die Nutzung in Komplettsystemen gedacht und außerdem langsamer und teurer als etwa AMDs Radeon RX 6400 oder Nvidias GeForce GTX 1650.

Intel selbst präsentierte kürzlich seine Arc A750 Limited Edition, die aber als 7er Reihe in einer höheren Liga spielt. Zwischen der 3er und der 7er Serie liegt dagegen die Arc A580, von der nun der erste, sogar unabhängige Benchmark vorliegt. In „Ashes of the Singularity“ erzielt die Intel Arc A580 demnach im Durchschnitt 95 Bilder pro Sekunde (Bps) bei einer 1080p Bildschirmauflösung und Minimaleinstellungen. Obwohl das Spiel DirectX 12 unterstützt, wurde für die A580 die Vulkan-API verwendet. Hier gibt es nur wenige Ergebnisse zum Vergleich, aber eine GeForce RTX 3060 erreicht mit diesen Einstellungen 75 bis 96 Bps.

Intel will mit der Arc A580 eigentlich nicht mit einer GeForce RTX 3060 konkurrieren, sondern setzt dieses Grafikkartenmodell direkt gegen die RTX 3050, wie einer neulich durchgesickerten Folie zur Leistung der Grafiklösungen zu entnehmen war. Demnach soll die A580 im Preisbereich zwischen 200 und 300 US-Dollar liegen, mit 8 GByte Grafikspeicher ausgestattet sein und bis zu 175 Watt verbrauchen.

Offizielle Spezifikationen hat Intel noch nicht genannt, aber nach letzten Gerüchten verfügt die A580 mit 16 über doppelt so viele Xe-Kerne wie die A380 und die Speicherschnittstelle soll 128 bit breit sein. Die Arc-Modelle der 7-Serie sollen dagegen ein 256-bit-RAM-Interface sowie eine Stromaufnahme von bis zu 225 Watt besitzen. Natürlich dürfte die Grafikleistung mit 28 bzw. 32 Xe-Kernen für Intels Arc A770 bzw. A770 auch deutlich höher liegen.

Quelle: Ashes of the Singularity