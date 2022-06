Intel Arc A380 Grafikkarte offiziell – in China

Intel hat die erste seiner lang erwarteten „Arc“ Desktop-Grafikkarten eingeführt, aber dieses Modell ist wohl auf den chinesischen Markt beschränkt. Bei der Intel Arc A380 handelt es sich um eine Grafikkarte der unteren Mittelklasse und für 1080p-Gaming. Allerdings kann Intel hier nicht mit Radeon RX 6400 und GeForce GTX 1650 mithalten, was der Hersteller auch selbst zugibt.

So hat Wccftech offizielle Benchmark-Ergebnisse seitens Intel veröffentlicht, in denen die Arc 380 Grafikkarte in lediglich einem oder zwei (von 17) Fällen vor beiden oder einer der beiden Konkurrenzmodelle von AMD und Nvidia liegt. In China selbst, wo die Arc A380 in ab Werk übertakteter Form als „Gunnir Arc A380 Photon OC“ Grafikkartenmodell erhältlich ist, hat myDrivers die Intel-Karte dagegen mit einer GeForce GTX 1050 Ti verglichen. Hier zeigt sich die Arc A380 in fast allen Fällen überlegen. Allerdings wird die GTX 1050 Ti in Kürze bereits von der GeForce GTX 1630 abgelöst.

Außerdem benötigt die Arc A380 offenbar ein Intel-System, denn auf einer AMD-Plattform ist die Leistung 17 Prozent schlechter. Das erklärt Intels Empfehlung für „Resizable BAR“. Diese Systemfunktion ermöglicht der CPU, auf den gesamten Speicher der installierten Grafikkarte zuzugreifen. AMD hatte diese Funktion 2020 mit der Radeon RX 6000 Serie als „Smart Access Memory“ eingeführt und Nvidia hat dann nachgezogen.

Preislich liegt die Arc A380 Grafikkarte im chinesischen Einzelhandel über ihrem empfohlenen Verkaufspreis und sogar über einer Radeon RX 6400. Intel hat die A380 für 1030 Yuan (ca. 145 Euro) eingepreist, aber sie ist aktuell nur für 1400 bis 1500 Yuan erhältlich (etwa 198 bis 212 Euro). Zum Vergleich: die im April diesen Jahres zum Beispiel von ASUS und MSI eingeführte Radeon RX 6400 ist hierzulande ab etwa 175 Euro erhältlich.

