Intel Arc: So spielt die Leistung der Grafiklösungen im Vergleich mit AMD Radeon / Nvidia GeForce

Intel wird mit seiner A-Series der Reihe Arc Grafikkarten für Desktop-PCs auf den Markt bringen, die mit den AMD Radeon und Nvidia GeForce konkurrieren sollen. Eine durchgesickerte Folie demonstriert nun die Leistung der kommenden Arc-Modelle im Vergleich mit den Konkurrenten. Dabei soll etwa die Intel Arc A750 zwischen 6 und 17 % schneller sein, als die Nvidia GeForce RTX 3060. Dabei bewertet Intel laut der Präsentationsfolie des Weiteren die AMD Radeon 6600 als direkte Konkurrenz.

Einen konkreten Preis für die Intel Arc A750 nennt die Folie jedoch noch nicht. Angegeben ist ein Preisbereich von 300 bis 399 US-Dollar, in dem diese Grafikkarte Gegenspieler suche. In der Liste findet man ebenfalls die Intel Arc A770, das Flaggschiff mit 8 bzw. 16 GByte VRAM. Diese soll in der Leistung oberhalb einer GeForce RTX 3060 Ti oder Radeon 6650 XT rangieren. Hier schwebt ein Preis zwischen 349 und 399 US-Dollar im Raum.

Die Intel Arc A580 hingegen wäre dann z. B. ein Konkurrent für die RTX 3050 mit einem angeblichen Preis von 200 bis 249 Dollar. Die Intel Arc 380 wiederum wäre ein Rivale der Nvidia GeForce GTX 1650 und soll 100 bis 149 US-Dollar kosten. Folgt nur noch die A310 für das Einstiegssegment, welche der GeForce GTX 1050 (Ti) Paroli bieten soll.

Inwiefern die Angaben, die mutmaßlich eben von Intel selbst stammen, realistisch sind, ist offen. Zumindest deutet sich an, dass die Intel Arc keine Leistungsrekorde aufstellen werden, eventuell aber mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Bleibt zu hoffen, dass dann eben auch die Treiber sowie die Software-Unterstützung passen.

Quelle: WCCFTech