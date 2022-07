Xiaomi enthüllt wohl im August 2022 den Prototypen eines E-Autos

Xiaomi wird laut aktuellen Berichten aus China im August 2022 sein erstes E-Auto vorstellen. Zumindest einen Prototypen werde der Hersteller dann zeigen, heißt es. In den Verkauf gehen, sollen die ersten Fahrzeuge aber erst ab 2024. Zumindest dürfte der Firmengründer Lei Jun aber schon im nächsten Monat einen Ausblick auf das geben, was da folgen soll. Demnach sei der Firmengründer aktuell stark auf die Entwicklung des ersten E-Autos von Xiaomi fokussiert.

Anzeige

Xiaomi soll sich dabei ein Team von Shanghai HVST Automobile Design ins Boot geholt haben, welche auch für WM Motor das Konzept „Maven“ entwickelt hatten. Xiaomi Auto sucht ebenfalls schon einen PR-Leiter, scheint also seine Pläne für elektrische Fahrzeuge vorantreiben zu wollen. Erstmals hatte Xiaomi die Pläne für E-Fahrzeuge im März 2021 angekündigt. Damals erklärte Xiaomi, rund 1,54 Mrd. US-Dollar im ersten Schritt in die Entwicklung von Fahrzeugen stecken zu wollen. Innerhalb der nächsten 10 Jahre will das Unternehmen etwa 10 Mrd. US-Dollar in E-Autos investieren.

Dafür wurde dann auch offiziell im September 2021 Xiaomi Auto Co Ltd. gegründet. In Yizhuang befindet sich der Hauptsitz mit Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Zudem will man eine Fabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen aus dem Boden stampfen. Das Team für Forschung und Entwicklung besteht bereits aus mehr als 1.000 Mitarbeitern. Vier Fahrzeugmodelle soll Xiaomi dabei planen.

Es heißt, die E-Autos von Xiaomi sollen die Mittelklasse und das Premium-Segment abdecken. Zudem visiere man je nach Modell auch autonomes Fahren der Levels 2 und 3 an. Aktuell sind das aber noch Gerüchte. Mehr erfahren wir dann möglicherweise im August 2022.

Quelle: CNEVPost