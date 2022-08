MSI Prestige 16: Neue Premium-Notebooks mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung

MSI setzt in seinen neuen Notebooks der Reihe Prestige 16 jetzt LC-Displays im Format 16:10 mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ein. Die beiden Modelle Prestige 16 und Prestige 16 Evo verwenden beide den Intel Core i7-1280P aus der aktuellen Prozessorreihe der 12. Generation. Das Aluminium-Gehäuse ist jeweils in Urban Silver gehalten. Als Gewicht beider Modelle nennt MSI 1,9 kg bei 16,9 mm Dicke. Beide Laptops verwenden eine Diagonale mit 16 Zoll, legen jedoch verschiedene Auflösungen an.

Im Inneren des MSI Prestige 16 arbeitet eine Nvidia GeForce RTX 3050 Ti als GPU. Der Screen löst hier mit QHD+ auf – 2.560 x 1.600 Pixeln. Man hat sich auch die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 1000 gesichert. 100 % des DCI-P3-Farbraums deckt der Screen ab und ist ab Werk kalibriert. Als Schnittstellen sind unter anderem Wi-Fi 6E und zweimal Thunderbolt 4 vorhanden.

Das MSI Prestige 16 Evo ist für Business-Anwender gedacht, verzichtet aber auf die diskrete Grafiklösung und verwendet Intel Iris Xe. Auch wurde der Bildschirm hier auf 1.920 x 1.200 Pixel abgespeckt und ist nicht mehr für hochwertiges HDR nach VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert. Für Sicherheit sorgt die Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder über den integrierten Fingerabdruckleser. Exklusiv in der Prestige-Serie ist das Prestige 16 Evo allerdings mit der Tobii-Aware-Applikation ausgestattet, die den Bildschirm mit cleverer Technik vor fremden Blicken schützt.

Die weiteren, technischen Daten der MSI Prestige 16 und Prestige 16 Evo lassen sich den Tabellen unten entnehmen. Informationen zum genauen Starttermin in Deutschland sowie den Preisen will MSI später nachreichen.

Modell Prestige 16 A12UD Prestige 16 Evo A12M Prozessor Intel Core i7-1280P Intel Core i7-1280P Betriebssystem Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) Speicher 32 BG LPDDR5 onboard, Dual-Channel 16 BG LPDDR5 onboard, Dual-Channel Display 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Mini LED, 165 Hz Bildwiederholfrequenz, VESA Display HDR 1000 zertifiziert, ~100% DCI-P3 16″ Full HD+ (1920×1200), 16:10, 165Hz Bildwiederholfrequenz, ~100% sRGB, IPS-Panel Grafik NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 Intel Iris Xᵉ Grafik Speichersteckplatz 1 TB NVMe M.2 SSD mit PCIe Gen4 x4 1 TB NVMe M.2 SSD mit PCIe Gen4 x4 Tastatur Mit extra Nummernblock, weiß beleuchtet Mit extra Nummernblock, weiß beleuchtet Sensoren Fingerabdruck-Sensor / Umgebungslichtsensor Fingerabdruck-Sensor / Umgebungslichtsensor Kommunikation Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 Schnittstellen 2x Thunderbolt (mit DisplayPort und USB-PD-Laden) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x microSD-Kartenleser, 1x HDMI (4K@60Hz), Audio (Hi-Res Audio) 2x Thunderbolt (mit DisplayPort und USB-PD-Laden) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x microSD-Kartenleser, 1x HDMI (4K@60Hz), Audio (Hi-Res Audio) Akku / Netzteil Li-Polymer, 82 Wh / 100 W Li-Polymer, 82 Wh / 65 W Webcam Full HD (1080p mit 30fps) mit Noise Reduction Cam und Sperrschalter Full HD (1080p mit 30fps) mit Noise Reduction Cam und Sperrschalter Abmessungen 358 x 259 x 16,9 mm (ohne Füße) 358 x 259 x 16,9 mm (ohne Füße) Gewicht 1,9 kg 1,9 kg

Quelle: Pressemitteilung