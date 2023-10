Roborock Dyad Air: Neuer Wischsauger startet in Deutschland für 349 Euro

Roborock hat heute seinen neuen Nass-Trockensauger namens Dyad Air vorgestellt. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 399 Euro. Temporär gibt es jedoch ein Launch-Angebot bei Amazon.de. Dadurch kostet dieses Modell nur 349 Euro. Der Dyad Air ordnet sich unterhalb des Dyad Pro ein. Vergleichbar ist der neue Wischsauger z. B. mit Modellen von Tineco, die ebenfalls bekannt in diesem Marktsegment sind. Der Dyad Air fungiert allerdings als Einstiegsmodell.

Dennoch bringt das Modell von Roborock rund 17.000 pa an Saugleistung mit. Natürlich lässt sich mit dem Gerät zugleich saugen und wischen. Roborock gibt an, dass man hier bis auf 3 mm an Wände herankomme, da man die Walzenränder besonders schmal gestaltet habe. Auch kann der Roborock Dyad Air die Dosierung seiner Reinigungslösung automatisch anpassen. Natürlich gibt es getrennte Tanks für Schmutz- und Frischwasser.

Ebenfalls verweist Roborock für den Dyad Air auf ein spezielles Rollensystem, das von zwei Motoren angetrieben wird und sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen in einem Durchgang aufnehme. Mit einer Akkuladung sollen bis zu 50 Minuten Betrieb möglich sein. In den Wassertank passen 900 ml. Nach dem Wischen und Saugen kann die Rolle über ein Selbstreinigungssystem gesäubert werden. Danach wird die Rolle mit Heißluft auf der Station getrocknet.

Über den Sensor DirTect Smart passt der Dyad Air seine Reinigungsleistung und den Wasserdurchfluss automatisch an den Boden bzw. die Verschmutzungen an. Obendrein ist die Verbindung mit der Roborock-App für Benachrichtigungen, Updates und mehr möglich.

Der Roborock Dyad Air erscheint am 10. Oktober 2023 in Deutschland und kostet 399 Euro. Wie eingangs erwähnt, so ist er aber zwischen dem 10. und 15. Oktober zu einem Einführungspreis von 349 Euro bei Amazon erhältlich.