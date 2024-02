Nvidia App: Neue Anwendung soll die GeForce Experience ablösen

Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat die neue Nvidia App als offene Beta veröffentlicht. Ziel ist es, mit dem Programm langfristig andere Anwendungen wie die GeForce Experience, das separate Treiber-Control-Panel sowie andere RTX-Tools abzulösen. Denn die Nvidia App soll alles unter einem Dach zusammenführen, statt die Features über separate Anwendungen zu versprengen.

Aktuell ersetzt die Nvidia App die Funktionen des Control-Panels bedauerlicherweise noch nicht, kann sehr wohl aber die GeForce Experience ablösen. Auch hier sollte aber jeder zuvor prüfen, welche Funktionen er benötigt. Denn nicht alle hat Nvidia in seine neue App herübergezogen. Beispielsweise fehlen einige Streaming-Optionen. Auch die Chance, Screenshots direkt via Facebook zu teilen, glänzt durch Abwesenheit. Nvidia selbst gibt hier an, die Funktionen seien zu selten genutzt worden. Deswegen habe man sie unter den Tisch fallen lassen.

Nutzer der GeForce Experience sollten auch mit der Nvidia App flott zurechtkommen. Treiber-Updates lassen sich über die App vornehmen und auch ein Overlay gibt es weiterhin für Spiele. Dieses wurde aber stark modernisiert. Neu sind Funktionen, wie Videoaufnahmen mit AV1-Codec in 4K mit 120 fps anzufertigen. Später soll die Nvidia App auch noch DLSS-Optionen und Übertaktungs-Funktionen erhalten. Die fehlen derzeit noch.

Für die Nvidia App wird aktuell kein Benutzerkonto benötigt. Es muss aber zur Nutzung mindestens die GeForce-Treiber-Version 551.52 installiert sein.

Quelle: Nvidia