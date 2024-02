Xiaomi 14 Ultra und Co.: Das kosten die Neuheiten vom MWC 2024 in Deutschland

Xiaomi hat auf dem Mobil World Congress 2024 (MWC) zahlreiche Produkte vorgestellt. In diesem Post bieten wir eine kurze Übersicht der Neuvorstellungen mit den offiziellen Preisempfehlungen. Highlights sind natürlich die Smartphone-Modelle Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra. Über beide Modelle hatten wir bereits ausführlich berichtet, da sie in China bereits erhältlich sind. Daher waren auch schon alle Spezifikationen bekannt.

Preislich sieht es nun folgendermaßen aus: Das Xiaomi 14 ist in den Farben Black, White und Jade Green, mit zwei Speichervarianten erhältlich. Die Variante 12 GByte (RAM) + 512 GByte (Speicherplatz) ist für 1.099,90 Euro (UVP) zu haben. Die Variante 12 GByte + 256 GByte ist für 999,90 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich.

Das Xiaomi 14 Ultra kann ab heute vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt ab dem 19. März 2024. Es ist in den Farben Black und White mit 16 GByte + 512 GByte zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP) erhältlich. Als optionales Zubehör kommt noch das Photography Kit in den Handel. Dieses richtet sich an Fotografie- und Videografie-Enthusiasten und bietet in einem Case erweiterte Funktionen mit einem speziellen Griff. Dieses Set kostet 199,90 Euro (UVP). Aber: Im Rahmen einer Aktion gibt es das Kit bis 18. März 2024 als kostenlose Dreingabe obendrauf.

Zusätzlich bringt Xiaomi noch folgende Produkte nach Deutschland: