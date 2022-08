Anwendung von Digitalisierungsprojekten in verschiedenen Ländern Europas

Der Übergang zu digitalen Technologien ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung aller Bereiche. Vom Erfolg dieses Prozesses hängt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ab und im Rahmen der rasanten Entwicklung von Technologien wird die Digitalisierung zur Grundlage für das Überleben am Markt.

Als nächstes lernen Sie die besten Projekte im Bereich Digitalisierung kennen.

Einige Bürger können digitale Dienste nicht nutzen

Um die digitale Produktivität zu steigern, ist es eine sehr gute Idee, in Bezug auf digitale Dienste im Namen einer anderen juristischen Person handeln zu können. Die finnische Regierung dachte sich das und entwickelte Suomi.fi-e-Authorizations, um jedem Bürger die Nutzung digitaler Dienste zu ermöglichen.

Suomi.fi-e-Authorizations können von öffentlichen und privaten Dienstleistern wie Sozial-, Banken-, Versicherungs-, Onlinecasino und IT-Diensten sowie Bürgern kostenlos genutzt werden.

All dies erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit elektronischer Transaktionen und überbrückt auch die Kluft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bei der Bereitstellung und Verwaltung von Diensten.

Bürgerinnen und Bürger, die keinen Computer oder Internetanschluss haben, können in ausgewählten digitalen Diensten eine andere Person beauftragen, in ihrem Namen zu handeln. Suomi.fi wird basierend auf dem Feedback seiner Benutzer, darunter Diensteanbieter, Unternehmen und Bürger, weiter verbessert.

Medizinische Roboter

Viele ältere Menschen können einen höheren Lebensstandard genießen, wenn sie weiterhin in ihrer Wohnung wohnen können, anstatt in ein Internat zu ziehen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Lösung dieses Problems besteht darin, sicherzustellen, dass ältere Menschen alle notwendigen Medikamente rechtzeitig in der richtigen Dosis und zum richtigen Zeitpunkt einnehmen. Eine Lösung für dieses Problem sind medizinische Roboter.

Michael Lendin, Vorsitzender des Gremiums für Altenpflege der Gemeinde Kalmar in Schweden, schlug deren Einsatz zur Lösung dieses Problems vor. Die Aufgabe von Medizinrobotern ist es, den Patienten mit Ton- und Lichtsignalen zu warnen.

Das Display des Roboters zeigt nicht nur schriftliche Nachrichten, sondern der Roboter gibt auch mündliche Anweisungen. Wenn das Medikament nicht aus dem Spender entnommen wurde, wird das medizinische Personal darüber informiert.

Dies ist eine bahnbrechende Technologie, die verwendet werden kann, um Schwedens dringendstes Problem der Altenpflege von heute zu lösen.

Die Jugend ist im öffentlichen Leben unterrepräsentiert

In einer demokratischen Gesellschaft nehmen junge Menschen nicht immer aktiv am Leben ihrer Stadt oder ihres Landes teil. Vote Rookie will dieses Problem in Deutschland lösen, indem es digitale Tools, politische Bildung und Gamification in einer Webanwendung zusammenführt.

Bei mehr Teilnehmern können Sie mehr Punkte erzielen. Jugendliche können auf der Plattform für Bürgerinitiativen abstimmen, eigene Abstimmungen starten oder an bestehenden Umfragen teilnehmen.

Auf diese Weise fördert die digitale App Vote Rookie die Online-Demokratie, indem sie weniger aktiven Bürgern die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Durch die Vernetzung junger Menschen können sie ihre eigenen Probleme und Lösungen in die deutsche Politik einbringen.

Überwachung der Maßnahmen der Regierung

Die Gesetzgebung für das erste gemeinsame Planungsinstrument der aragonesischen Regierung in Spanien wurde im Einklang mit der Verpflichtung zur Transparenz entworfen. Da die Umsetzung der Überwachung durch die Behörden kontinuierlich erfolgen muss, wurde ein spezielles Tool VisualGob entwickelt.

Alle notwendigen Informationen werden in Echtzeit veröffentlicht und geben einen Bericht über jede Aktion und jeden Erfolg. Darüber hinaus stand die Überwachung sowohl hinter den Maßnahmen der Regierung im In- als auch im Ausland.

Das Tool ermöglicht es Ihnen, die Maßnahmen der aktuellen Regierung in Aragon qualitativ und quantitativ zu bewerten, was zu einem besseren Verständnis ihrer Angemessenheit für die Wähler führt. Mit VisualGob können sich die Bürger darüber informieren, inwieweit staatliche Verpflichtungen eingehalten werden, und deren Einzelheiten.