Gigabyte bewirbt inkompatibles Bundle aus Mainboard & CPU

In den USA hat Gigabyte kurzzeitig ein Bundle aus Mainboard und Prozessor beworben, die nicht zusammen nutzbar sind. Denn der angebotene Intel Core i5-14600K passt gar nicht in das mitgelieferte Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7 Mainboard. Immerhin wurde das bei X (vormals Twitter) aufgeführte Angebot nach einigen Minuten wieder gelöscht.

Bundles von Mainboard-Herstellern sind üblich, um den Verkauf der Hauptplatinen anzutreiben. Denn oft sind die zum Paket gehörenden Prozessor, Speichermodule oder auch Kühler damit günstiger als beim Einzelkauf. Das aktuelle Angebot von Gigabyte würde den Käufer allerdings vor eine unlösbare Aufgabe stellen, denn die zum Bundle gehörenden Mainboard und CPU sind inkompatibel.

Unter dem Motto „Game Harder, Pay Smarter“ wollte Gigabyte den Core i5-14600K von Intel entweder mit einem Z790 Aorus Pro X oder einem Z890 Aorus Elite WiFi7 verkaufen. Allerdings passt diese Raptor Lake CPU nur in das Z790-Mainboard mit LGA1700-Sockel, aber nicht in die Z890-Hauptplatine mit LGA1851-Fassung. Von „Smart“ kann hier also keine Rede sein.

Möglicherweise hat der für diese Bundle-Aktion verantwortliche Mitarbeiter den falschen Prozessor mit dem Z890-Mainboard gepaart. Das dürfte aber jetzt kaum noch herauszufinden sein, denn Gigabyte hat den entsprechenden Tweet mittlerweile entfernt. Und auch beim US-Elektronikhändler Best Buy, der Teil dieser Aktion war, ist das Bundle nicht zu finden. Es ist zu hoffen, dass niemand zu schnell zugegriffen hat.

Quelle: SfdxShow @X/Twitter