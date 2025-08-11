Google Pixel 9 kaufen – Chromebook für 4,99 Euro dazu erhalten

Bei Amazon.de läuft eine Auffrischung einer bereits bekannten Aktion: Wer sich das Smartphone Google Pixel 9 über den Google Store auf der Plattform kauft, kann ein Chromebook von Acer für lediglich 4,99 Euro als Dreingabe dazu erhalten. Es handelt sich hier um das Modell Acer Chromebook 314, dessen regulärer Preis bei 249 Euro steht. Der Aktionszeitraum beginnt morgen, also am 12. August 2025, und erstreckt sich bis inklusive 19. August 2025.

Danach gibt es zwar eine Pause, es geht aber in einer zweiten Runde vom 1. bis 7. September 2025 weiter. Diese Aktion lief bereits einmal Anfang Juli 2025 und wird somit neu aufgefrischt. Allerdings sollte man sich nicht blind zum Kauf verleiten lassen und die Preise vergleichen. So kostet das Google Pixel 9 aktuelle 499 Euro bei Amazon.de. Möglicherweise lässt es sich anderswo günstiger ergattern. Da sollte man sich also ausrechnen, ob sich der Kauf des Smartphones in Verbindung mit dem Acer Chromebook 314 am Ende wirklich rechnet. Das ist sicherlich primär der Fall, wenn beide Geräte wirklich benötigt werden.

Um das exklusive Bundle nutzen zu können, gelangen Interessenten auf der Pixel-9-Produktseite über den Button „Bonus: Für 4,99 € erhalten Sie ein Acer Chromebook“ zum Angebot. Anschließend ist es notwendig, über den Bereich „qualifizierte Artikel“ sowohl das Pixel 9 als auch das Acer Chromebook 314 dem Warenkorb hinzuzufügen. Am Ende wird der Rabatt dann beim Bezahlvorgang verrechnet und das Notebook kostet nur 4,99 Euro.

Zu finden ist dieses Kombi-Angebot bei Amazon.de im Google Store der Plattform ab morgen unter diesem Link.