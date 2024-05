Fully Loaded Nightdive FPS Remasters: Neues Humble Bundle mit Retro-Shootern

Es gibt mal wieder ein frisches Humble Bundle: das Paket namens “Fully Loaded Nightdive FPS Remasters”. Enthalten sind hier Remaster von Retro-Shootern wie “Turok”, für die Nightdive ja inzwischen bekannt geworden ist. Auf einen Schlag können sich Interessierte hier also verhältnismäßig günstig gleich den Zugriff auf mehrere Titel sichern.

Los geht es ab 4,65 Euro. Für diesen Preis winken dann die Titel “Blood: Fresh Supply”, “Turok” und “Sin: Gold”. Außerdem gibt es dazu noch einen Gutschein für 10 % Rabatt auf PO’ed – Definitive Edition”. Für die zweite Stufe sollen geneigte Shooter-Fans mindestens 9,30 Euro zahlen. Dafür kommen die Spiele “Doom 64”, “Turok 2: Seeds of Evil” und “Forsaken Remastered” dazu.

Für 13,96 Euro gibt es als Nachschlag zusätzlich “Rise of the Triad Ludicrous Edition” und “Powerslave Exhumed”. Wer 18,61 Euro zahlt, darf schließlich auch noch “Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered” mitnehmen.

Zu finden ist das Humble Bundle mit den Fully Loaded Nightdive FPS Remasters direkt unter diesem Link (Affiliate). Mit dem Kauf des Spielepakets können Gamer direkt die Entwickler, wohltätige Organisationen und auch Humble unterstützen. Viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Humble Bundle