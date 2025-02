Nintendo Sound Clock: Alarmo ist jetzt frei bestellbar

Die Nintendo Sound Clock: Alarmo ist seit Ende 2024 für Abonnenten von Switch Online erhältlich. Ursprünglich sollte der Wecker dann ab Januar 2025 frei für alle erhältlich sein. Doch wegen zu geringer Stückzahlen verschob der japanische Hersteller dies auf den März 2025. Doch während die offizielle Produktseite immer noch den 6. März 2025 als Datum nennt, kann der Wecker dennoch bereits bestellt werden – eben auch ohne Mitgliedschaft bei Switch Online.

Notwendig ist dafür jedoch ein kostenloses Nintendo-Konto. Der Preis der Sound Clock: Alarmo beträgt 99,99 Euro. Pro Kunde können maximal vier Exemplare bestellt werden. Das Gerät ist im Grunde ein regulärer Wecker, kann aber als Schmankerl Musik und Soundeffekte aus bekannten Spielen von Nintendo zum Wecken nutzen. Das sind etwa Klänge aus Spielen wie „Super Mario Odyssey“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder auch „Pikmin 4“. Als kostenlose Updates lassen sich nach Verknüpfung mit dem Nintendo-Konto auch Klänge aus „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Animal Crossing: New Horizons“ ergänzen.

Die Nintendo Sound Clock: Alarmo verfügt zudem über einen Bewegungssensor. Darüber kann der Wecker ermitteln, wie viel sich der Besitzer um Schlaf im Bett bewegt hat und wie lange es dauert, um nach dem Weckruf aufzustehen. Obendrein kann der Wecke zum Einschlafen entspannende Klänge wiedergeben.

Quelle: Nintendo