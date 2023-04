Elegoo PHECDA Lasergravierer vorgestellt

Der chinesische Hersteller Elegoo ist vor allem durch seine 3D-Drucker bekannt, die mit einem sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Dies konnten wir auch in unseren Testberichten bestätigen. Vor wenigen Tagen hat Elegoo verlauten lassen, zukünftig auch im Markt der Lasergravierer bzw. Lasercutter einzusteigen. Der Elegoo PHECDA ist in zwei Varianten mit 10 und 20 Watt starkem Laser geplant. Beide Modelle starten am 8. April bei Kickstarter.

Anzeige

Elegoo möchte auch hier – wie bei den 3D-Druckern – den Fokus auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis legen. Bei Kickstarter sind die ersten 500 Exemplare des PHECDA mit 10 Watt für 240 US-Dollar erhältlich. Die 20-Watt-Variante soll 400 Euro kosten und ebenfalls in einer Auflage von 500 Stück bereitstehen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Bundles mit Luftfilter, einem drehbaren Aufsatz für runde Gegenstände und einer Metall-Arbeitsplatte mit Wabenstruktur. Diese Bundles werden aber erst später verfügbar sein.

Der Elegoo PHECDA hat eine Arbeitsfläche von 400 x 400 Millimeter und kann via USB-Verbindung oder WLAN gesteuert werden. Außerdem können die Quelldateien via microSD-Karte auf den Lasergravierer geladen werden. Über das kleine Display kann das Gerät dann ebenfalls gesteuert werden.

Der optional erhältliche Filter soll Gerüche und Rauch effektiv unterbinden und kann via Magnet auf die Z-Achse gesteckt werden. Der Laser ist im Gegensatz zu den meisten anderen Lasergravierern waagrecht angeordnet, wodurch er sich laut Elegoo mit den beiden verbauten Lüftern besser kühlen lassen soll.

Weitere Details sollten mit dem Start der Kickstarter-Kampagne verfügbar sein. Ein kurzes Intro-Video zeigt auf jeden Fall schonmal ein paar beispielhafte Anwendungsfälle.

Quelle: Kickstarter