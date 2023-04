“Cyberpunk 2077” ab sofort mit neuem Modus: “Raytracing: Overdrive”

Das Spiel “Cyberpunk 2077” ist zwar bereits 2020 auf den Markt gekommen, wurde aber kontinuierlich mit Updates versorgt. Jetzt naht die vielleicht umfangreichste, technische Neuerung: Denn ab sofort kann der Patch 1.62 für die PC-Version heruntergeladen werden. Er beinhaltet den neuen Modus “Raytracing: Overdrive”. Damit erhält das RPG der Entwickler CD Projekt RED sogenanntes Pathtracing, auch als “Full Raytracing” bekannt.

Dadurch wird die gesamte Beleuchtung, mit allen Schatten und Reflexionen inklusive, nochmals komplett generalüberholt. Wer davon profitieren will, benötigt jedoch eine extrem leistungsfähige Grafikkarte. Im Gameplay funktioniert das Ganze daher aktuell auch nur mit aktuellen GeForce-Modellen von Nvidia. So nennt man mindestens eine Nvidia GeForce RTX 3090 für 1080p mit 30 fps. Ansonsten geht es ab der GeForce RTX 4070 Ti los.

Konkurrenzmodelle mit Raytracing-Unterstützung können den neuen Overdrive-Modus nur im Fotomodus für Screenshots nutzen. Sie müssen aber mindestens mit 8 GByte VRAM aufwarten. Als weitere Neuerungen nennt CD Projekt RED im Patch 1.62 aber auch noch Support für Nvidia DLAA. Das ist ein KI-basierter Antialiasing-Modus. Für DLAA wird eine Nvidia RTX als Grafikkarte benötigt.

Unterstützung für Intel Xe Super Sampling 1.1 wurde ebenfalls hinzugefügt, eine Skalierungstechnologie, die über maschinelles Lernen für eine verbesserte Performance bei höherer Bildqualität sorgt. Last but not least erfährt der Benchmark von “Cyberpunk 2077” Verbesserungen und gibt inzwischen mehr Informationen aus – u.a. über die PC-Hardware, die Treiberversion der Grafikkarte sowie die ausgewählten Einstellungen.

Quelle: Cyberpunk