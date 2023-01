Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 soll mit dem Apple Silicon konkurrieren

Qualcomm soll mit dem Snapdragon 8cx Gen 4 einen neuen Desktop-Prozessor planen, der als Konkurrenz für die Chips der Reihe Apple M alias Apple Silicon gedacht ist. Die SoCs auf ARM-Basis sollen im Gegensatz zu den Vorgängermodellen deutlich höher stapeln, als die mobilen Varianten für Smartphones und Tablets. Es könnten hier zwölf Kerne an Bord sein, die als “Oryon” vermarktet werden.

Die zwölf Kerne sollen sich aufteilen in 8 Leistungs-Kerne mit je 3,4 GHz Takt und vier Effizienz-Kerne mit 2,5 GHz Takt. 12 MByte L2-Cache für jeden Vierer-Block von Kernen plus 8 MByte L3-Cache, 12 MByte System-Level-Cache und 4 MByte Cache für Grafik sollen die Specs abrunden. Der Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 soll mit bis zu 64 GByte LPDDR5X-RAM in 8-Channel-Konfigurationen mit bis zu 4,2 GHz Takt klarkommen.

Als GPU soll die integrierte Adreno 740 fungieren. Es sollen aber auch externe GPUs unterstützt werden – über acht PCIe-4.0-Lanes. Vier weitere PCIe-4.0-Lanes sollen für NVMe-SSDs bereitstehen. Doch auch UFS-4.o-Speicherplatz soll über zwei Lanes als günstigere Option Support finden. Weitere PCIe-3.0-Lanes sollen etwa Wi-Fi-Karten oder Modems anbinden. 5G wird nämlich bei diesem Chip nicht von Haus aus an Bord sein.

Als weitere Schnittstellen stehen zweimal USB mit 10 Gbps, dreimal USB / Thunderbolt 4 mit DisplayPort 1.4a und mehr stramm. Integriert soll auch der Hexagon-Tensor-Prozessor sein, um KI-Anwendungen zu pushen. Der Chip kommt auch mit dem effizienten Videocodec AV1 klar. Allerdings sind erste Geräte auf Basis des SoCs nicht vor 2024 zu erwarten. Offizielle Details zum Prozessor wird es wohl Ende 2023 geben.

Quelle: Kuba Wojciechowski (Twitter)