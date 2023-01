Microsoft investiert massiv in OpenAI

Microsoft hatte in der Vergangenheit bereits in OpenAI investiert. Letzteres Unternehmen ist aktuell dank seines KI-Chatbots ChatGPT in aller Munde. Gerüchten zufolge will Microsoft die Technologie dahinter möglicherweise für seine Suchmaschine Bing und / oder auch die Office-Suite einsetzen. Dass es solche Intentionen geben könnte, wird durch einen weiteren Schachzug befeuert: Die Redmonder investieren nochmals mehrere Milliarden in OpenAI.

Das hat Microsoft selbst über sein Unternehmens-Blog bestätigt. Man investiere im Rahmen einer dritten Phase der Langzeit-Partnerschaft mit OpenAI mehrere Milliarden in OpenAI, um dessen Durchbrüche im KI-Segment zu fördern. Microsoft sichere sich damit auch die Möglichkeit, die KI-Innovationen selbst kommerziell zu verwenden. Auch für die KI-Infrastruktur bei der Cloud-Plattform Azure könnten Techniken von OpenAI etwa Verwendung finden.

Microsoft strebt gemeinsam mit OpenAI nach neuen KI-Benutzererlebnissen, welche sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden begeistern sollen. Dazu ist zu sagen, dass Microsoft mit Azure auch der exklusive Cloud-Dienstleister von OpenAI ist und bleibt. Die Verbindung der beiden Unternehmen ist also sehr eng und wird das ganz offensichtlich auch bleiben.

Quelle: Microsoft