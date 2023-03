Huawei P60 und Mate X3: Offizielle Vorstellung am 23.03.2023

Huawei hat im chinesischen Social Network Weibo bestätigt, dass man seine neuen Smartphones der Reihe P60 am 23. März 2023 offiziell vorstellen wird. Mehr noch: Am selben Stichtag wird auch ein neues Foldable das Licht der Welt erblicken, das Huawei Meta X3. Leider gibt es zu den technischen Daten der kommenden Modelle aber nur relativ vage Gerüchte. In China wird zumindest HarmonyOS als Plattform dienen.

Es sind sowohl ein Huawei P60 als auch ein P60 Pro zu erwarten. Beide sollen den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als Chip einsetzen – allerdings in einer 4G-Version, aufgrund der US-Sanktionen. Abweichen wird jedoch definitiv die Kamera-Ausstattung. Demnach werde das Huawei P60 Pro eine Triple-Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, Sony IMX888) + 50 (Ultra-Weitwinkel Sony IMX858) + 64 (Telephoto, OmniVision OV64B) Megapixeln beanspruchen.

Das Huawei P60, ohne Pro, soll eine Triple-Kamera mit 52 (Weitwinkel, Sony IMX789) + 50 (Ultra-Weitwinkel, Sony IMX858) + 16 (Telephoto, Sony IMX351) Megapixeln einsetzen. Zur restlichen Ausstattung ist jedoch noch alles offen.

Das Huawei Mate X3 wird wiederum ein Foldable, das auch 2-Wege-Satelliten-Kommunikation erlauben soll. Dieses Feature könnte Huawei dann auch im Marketing besonders hervorheben. Ob und wann die Huawei P60 / P60 Pro und das Mate X3 auch in Europa erscheinen, ist offen.

Quelle: Huawei (Weibo)