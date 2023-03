GeForce RTX 4070 (ohne Ti) wohl in genau einem Monat

Nach GeForce RTX 4090 und 4080 Ende 2022 folgte Anfang dieses Jahres die GeForce RTX 4070 Ti. Gerüchte haben das nächste Modell der “Ada Lovelace” Grafikarchitektur bereits für April vorhergesagt und dies scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Ein für seine zutreffenden Prognosen bekannter Twitter-Nutzer verrät, dass Nvidia die einfache GeForce RTX 4070 am 13. April 2023 herausbringen wird.

Die sich bei Twitter “hongxing2020” nennende Quelle hat bereits einige Einführungstermine der GeForce RTX 30- und 40-Serien korrekt prognostiziert, sodass der 4070-Termin relativ verlässlich sein sollte.

Nach bisherigen, natürlich noch inoffiziellen Informationen basiert die kommende GeForce RTX 4070 auf dem selben Grafikchip (AD104) wie die RTX 4070 Ti, ist aber wie erwartet etwas abgespecket, um einen niedrigeren Preispunkt zu treffen. Man geht von 5888 CUDA-Kernen bzw. Shader-Einheiten aus, was 23 Prozent weniger sind als die RTX 4070 Ti. Allerdings soll die Speicherausstattung gleich bleiben, also 12 GByte GDDR6X an einer 192 bit breiten RAM-Schnittstelle für eine Bandbreite von 504 GByte/s. Gleichzeitig senkt Nvidia aber wohl die maximale Stromaufnahme von 285 auf 200 Watt, da auch der Chiptakt etwas reduziert wird.

Preislich gibt es noch keine Details zur GeForce RTX 4070. Die GeForce RTX 4070 Ti wurde Anfang Januar zum empfohlenen Verkaufspreis von 899 Euro eingeführt und dieser Preis hat sich bislang auch im Einzelhandel gehalten. Mehr könnte nächste Woche auf Nvidias GTC verraten werden – oder zumindest durchsickern. Ähnliches gilt für die ebenfalls noch ausstehenden Grafikkartenmodelle GeForce RTX 4060 Ti und RTX 4060.

