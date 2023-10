Samsung Galaxy S24 soll das beste KI-Smartphone werden

Samsung will Anfang 2024 seine neuen Smartphone-Flaggschiffe vorstellen. Man munkelt derzeit, die Galaxy S24 könnten sogar bereits im Januar des nächsten Jahres ihren Einstand geben. Leaks mit Bildern gab es nämlich auch schon zu allen drei geplanten Modellen: S24, S24+ und S24 Ultra. Zwischenzeitlich hieß, es zwar, es könnten nur zwei Modelle erscheinen, aktuell sieht es aber erneut nach drei Ablegern aus. Angeblich sei dabei künstliche Intelligenz ein zentraler Fokus der mobilen Endgeräte.

So wolle Samsung wohl mit den Galaxy S24 in Sachen KI selbst die Google Pixel übertreffen. Das Ziel sei es, ein neues Alleinstellungsmerkmal im Smartphone-Markt zu erarbeiten und so frischen Wind in das Segment zu bringen. Beispielsweise seien sowohl generative KI-Funktionen zum Erstellen von Texten als auch zum Erstellen von Bildern geplant. Auch die Text-to-Speech-Features wolle Samsung aufpolieren. Es sollen einige Funktionen an den Samsung Galaxy S24 integriert sein, die man bisher vor allem von ChatGPT und Bard kennt.

Teilweise werden die KI-Funktionen eine Internetverbindung benötigen, teilweise aber auch offline zur Verfügung stehen. Dabei soll auch der digitale Assistent Bixby mehr in den Fokus rücken, der bislang noch ein Schattendasein fristet. Im Ergebnis möchte Samsung mit den Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra Smartphones auf den Markt bringen, die in Sachen KI-Funktionen die Google Pixel deutlich überflügeln.

Zu beachten ist, dass diese Angaben derzeit noch auf Gerüchten basieren. Samsung selbst schweigt natürlich noch zu den Galaxy S24.

Quelle: SamMobile