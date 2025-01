Nintendo Switch 2: Board mit Chip von Nvidia zeigt sich

Die Nintendo Switch 2 steht bereits in den Startlöchern. So ist offiziell bestätigt, dass die Konsole in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Leaks hat es ebenfalls schon zuhauf gegeben. Sie bestätigt, dass der Nachfolger der Nintendo Switch ein sehr ähnliches Design nutzen wird. Ob das Gerät aber am Ende wirklich die Bezeichnung “Switch 2” tragen wird, ist natürlich offen. Nun zeigen neue Leaks das Mainboard der Konsole – plus den Chip von Nvidia.

Dabei soll es sich um den neuen Nvidia Tegra T239 auf Ampere-Basis handeln, der 1.536 CUDA-Cores bieten soll. Ampere ist die Architektur, welche auch als Basis der GeForce RTX 30 gedient hat. Nintendo soll sich für die ältere Technologie entschieden haben, um die Herstellungskosten zu drücken. Deswegen soll die Nintendo Switch 2 auch ein LC- statt ein OLED-Display verwenden. Immerhin wird aber die Auflösung von 720p auf 1080p steigen. Es heißt, die Konsole verwende 12 GByte LPDDR5X-RAM von SK Hynix (H58GE6AK8B).

Die Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel sein und kann daher auch mit digitalen wie physischen Spielen der 1. Generation umgehen. Aufgeladen wird die Konsole per USB-C. Die Joy-Cpns sollen bei der neuen Generation jetzt magnetisch halten. Die neuen Bilder des Boards passen im Übrigen zu vorherigen Leaks, was die Glaubwürdigkeit erhöht.

Die Nintendo Switch 2 kann wohl auch ein hochskaliertes 4K-Videosignal ausgeben. Man rechnet damit, dass die Leistung in etwa der einer PlayStation 4 entsprechen könnte. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo sich bald zu einer offiziellen Vorstellung durchringen kann.

