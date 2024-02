Nintendo Switch 2: Nvidia liefert offenbar den Chip

Nintendo wird voraussichtlich im Herbst 2024 seine neue Spielekonsole Switch 2 vorstellen. Ob das Ergebnis wirklich diesen Namen tragen wird, ist natürlich offen. Es soll sich jedenfalls erneut um ein Hybrid-Modell handeln, das sowohl unterwegs als Handheld dienen kann als auch stationär am TV zu verwenden sein wird. Inzwischen ist auch bekannt, dass Nvidia offenbar erneut das SoC liefern wird.

Letztere sind aktuell die großen Gewinner des aktuellen KI-Hypes und wollen eine neue Abteilung speziell für Custom-Chips gründen. In erster Linie will man da KI-Chips für Partner entwickeln. Es sollen aktuell Verhandlungen mit unter anderem Amazon, Google und Microsoft laufen. Aber Nvidia hat eben auch die Automobil- und Spieleindustrie nicht vergessen.

So werkelt schon in der ersten Nintendo Switch ein angepasstes Tegra-SoC von Nvidia, das stark dem aus der Nvidia Shield TV ähnelt. Und auch für das Nachfolgemodell soll Nvidia eben wieder den Chip liefern. Zu vermuten ist, dass man dabei in irgendeiner Form auch DLSS zum Upscaling einspannen dürfte. Ansonsten ist zur Technik der Nintendo Switch 2 aber im Grunde noch alles offen.

Kürzlich hat sich die Annahme erhärtet, dass wohl Sharp LC-Displays für die Konsole liefern wird. Bedauerlicherweise führt Nintendo also wohl nicht die OLED-Strategie der Switch-Revision weiter.

Quelle: Reuters