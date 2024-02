Windows 11: Microsoft arbeitet an einer eigenen Upscaling-Lösung

Microsoft arbeitet offenbar an einer Upscaling-Technik, die als Standard direkt in Windows 11 integriert sein soll. Damit hätte man quasi eine Art systemweite Konkurrenz zu Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling), Intels XeSS (Xe Super Sampling) und AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR). In frühen Testversionen der neuesten Builds von Windows 11 finden sich bereits Hinweise darauf.

Microsoft beschreibt seine eigene Upscaling-Lösung für Spiele ähnlich wie die Konkurrenten: Durch das Upscaling sollen höhere Framerates möglich sein. Es komme im Hintergrund auch KI zum Einsatz. Wie effizient die Algorithmen von Microsoft hier sein werden, muss man natürlich sehen. So ist Nvidia qualitativ mit DLSS derzeit weit vorne und weder FSR noch XeSS können vollends mithalten.

Microsoft selbst hat die neue Funktion noch nicht offiziell vorgestellt. Daher ist auch noch offen, wie genau das Feature arbeitet und ob spezifische Hardware vorausgesetzt wird. Zeitgleich arbeitet man in Redmond auch noch an einer Verbesserung der Farbverwaltung, um z. B. direkt Profile für sRGB, DCI-P3 und Co. anzuwählen. Auch das automatische Wechseln in den korrekten Farbraum soll möglich sein.

