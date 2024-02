ASRock könnte irgendwann auch GeForce-Grafikkarten anbieten

ASRock hatte sich lange auf PC-Mainboards und auch Komplett-PCs spezialisiert, bietet mittlerweile aber auch Radeon-Grafikkarten an. Eingestiegen ist man in diesen Markt mit der Generation der Radeon RX 500. Da drängt sich schon seit einiger Zeit die Frage auf, ob es auch GeForce-Modelle des Unternehmens geben könnte? In einem Interview mit der Website Quasar Zone hat ein Sprecher von ASRock mitgeteilt, dass man sich das für die Zukunft durchaus vorstellen könnte.

Allerdings wird das nicht in nächster Zeit geschehen. Zunächst will man sich weiterhin auf AMD Radeon und Intel Arc im Grafikkarten-Markt beschränken. Als Begründung führt man an, dass es sehr aufwändig sei, parallel sowohl AMD- als auch Nvidia-Grafikkarten zu vertreiben. Derzeit gelinge dieser Balanceakt im Grunde nur Platzhirschen wie Asus, Gigabyte und MSI. Derzeit seien die Hürden da für ASRock noch zu hoch.

ASRock erkenne Nvidia aber als extrem wichtiges GPU-Unternehmen an, die Fertigung entsprechender Grafikkarten sei aber eben komplex. Letzten Endes will man sich diese Option auf jeden Fall offenhalten, in naher Zukunft werde man aber vorerst bei AMD und Intel bleiben.

Quelle: Quasar