AMD deutet verbessertes Upscaling mit KI-Technologie an

AMD, Intel und Nvidia bieten allesamt mit FidelityFX Super Resolution (FSR), Xe Super Sampling (XeSS) und Deep Learning Super Sampling (DLSS) eigene Upscaling-Techniken an. Microsoft arbeitet deswegen inzwischen auch daran, jene mit einer neuen Windows-API direkter im System zu verankern und so Spieleentwicklern die Arbeit zu erleichtern. Dabei arbeiten sowohl Intel als auch Nvidia mit Hardware, um das Upscaling über KI-Unterstützung aufzuwerten. Genau das plant AMD offenbar ebenfalls für 2024.

Denn der Chief Technical Officer (CTO) von AMD, Mark Papermaster, hat in einem Interview explizit erwähnt, dass auch sein Arbeitgeber in diesem Jahr eine KI-Komponente für das Upscaling in Spielen ins Spiel bringen wolle. Er hat dabei zwar nicht explizit FSR erwähnt, doch es liegt nahe, dass genau an jenem Punkt eine Aufwertung erfolgen soll. Nvidia setzt dafür im Übrigen dedizierte Tensor-Cores ein, weswegen DLSS auch mit Machine Learning und Co. arbeiten kann.

Nvidia hat da mit DLSS auch einige Jahre Vorsprung vor AMD, die jetzt versuchen aufzuholen. Bei Radeon-Besitzern wäre das sicherlich willkommen. Dank KI-Einbindung könnte man die Artefakte beim Upscaling reduzieren und sich vielleicht in der Qualität langsam DLSS annähern.

Quelle: No Priors (YouTube)