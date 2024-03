Apple bringt neue MacBook Air mit M3-Chips

Apple hat neue MacBook Air in den Diagonalen 13 und 15 Zoll vorgestellt, die jetzt neue M3-Chips nutzen dürfen. Dank der neuen Prozessoren besteht jetzt auch Unterstützung für bis zu zwei externe Displays. Ebenfalls verspricht der Hersteller aus Cupertino bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Verwendung findet auch ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium. Die neuen Apple MacBook Air sind in den Farben Polarstern, Space Grau und Silber zu haben.

Anzeige

Apple wirbt auch mit dem lüfterlosen Design, was beim Arbeiten unterwegs sehr angenehm sein sollte. Bestellungen der neuen Notebooks sind ab sofort möglich. Die Auslieferung erfolgt ab Freitag, den 8. März 2024. Es gibt Konfigurationen mit bis zu 16 GByte gemeinsamem Arbeitsspeicher und 512 GByte SSD-Speicherplatz. Als Betriebssystem dient natürlich macOS. Neu ist bei den MacBook Air (2024) mit M3-Chips jetzt auch Unterstützung für Wi-Fi 6E.

Die Notebooks können mit MagSafe geladen werden, und haben zwei Thunderbolt-Anschlüsse, um Zubehör zu verbinden, sowie einen 3,5 -mm-Kopfhöreranschluss. Für Videochats steht eine FaceTime-HD-Kamera mit 1080p zur Verfügung. Der Ton kann über 3 Mikrofone erfasst werden, was für klare Telefonate sorgen soll. Die integrierten Lautsprecher unterstützen Dolby Atmos. Das beleuchtete Magic Keyboard kommt mit Funktions­tasten in voller Größe und Touch ID, also einem Fingerabdruckscanner.

Preise und Verfügbarkeit

Das 13″ MacBook Air mit M3 ist ab 1.299 Euro inkl. MwSt. und 1.199 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich und das 15″ MacBook Air mit M3 ist ab 1.599 Euro inkl. MwSt. und 1.449 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Beide Modelle gibt es in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau.

Das 13″ MacBook Air mit M2 ist jetzt in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau ab 1.199 Euro inkl. MwSt. und 1.079 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich.

Quelle: Apple