BlizzCon 2024 wurde abgesagt

Blizzard gehört mittlerweile zu Microsoft. Das Unternehmen, das hinter Spielen wie “Diablo”, “World of Warcraft” und mehr steht, veranstaltet üblicherweise jährlich seine BlizzCon, ein Event, bei dem es um die Games und Inhalte des Unternehmens geht. Doch in diesem Jahr wird die BlizzCon nicht stattfinden, wie inzwischen offiziell bestätigt worden ist.

Mit dem gänzlichen Aus für das Event sei die Absage für 2024 aber nicht gleichzusetzen, so Blizzard in der offiziellen Stellungnahme. Somit soll die BlizzCon in den Folgejahren durchaus zurückkehren. In diesem Jahr will man Neuigkeiten zu etwa “World of Warcraft: The War Within” und der ersten Erweiterung für “Diablo IV” namens “Vessel of Hatred” jedoch über andere Wege verkünden. Etwa will man auf Messen wie der Gamescom natürlich Präsenz zeigen.

Speziell zu seinem MMORPG “World of Warcraft” werde es 2024 mehrere, kleinere Vor-Ort-Veranstaltungen geben. Im Ergebnis streut Blizzard seine Neuigkeiten also eher, anstatt sie auf einem zentralen Event wie der BlizzCon gebündelt bekannt zu geben.

Quelle: Blizzard