EK Water Blocks soll in finanziellen Schwierigkeiten stecken

EK Water Blocks (EKWB) ist ein Anbieter, der seit Jahren Wasserkühlungen für PCs bzw. PC-Komponenten anbietet. Aktuell mehren sich jedoch die Berichte darüber, dass der Hersteller in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Auch das Unternehmen selbst hat Stellung bezogen und versucht die Wogen zu glätten. Dabei erheben auch ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe.

Anzeige

Schenkt man den Meldungen Glauben, dann habe EK Water Blocks sowohl eigene Mitarbeiter, Auftragnehmer als auch Lieferanten in der Vergangenheit nicht bezahlt. Zusätzlich soll EKWB in den USA dem Staat eine nicht unerhebliche Summe an Steuern schulden. Gerade in den USA habe der Hersteller dem Team dabei immer mehr Ressourcen entzogen, sodass kaum noch eine Chance bestanden habe, sich sinnvoll am Markt zu halten.

Zur Krise bei EKWB sei es wohl aus unterschiedlichen Gründen gekommen. Zum einen sei das sehr spezielle Produktangebot dafür verantwortlich, das sich eben auf Wasserkühlungen fokussiert. Hier habe man zudem zu viele unterschiedliche Lösungen im Angebot, was am Ende zu überfüllten Lagern mit entsprechenden Kosten geführt habe.

In der erwähnten Stellungnahme bestätigt EKWB die teilweise verzögerten Zahlungen und entschuldigt sich. Man arbeite daran, dass wieder alles seinen gewohnten Gang gehe. Fehler der Vergangenheit seien größtenteils unter anderer Führung gemacht worden und man bemühe sich, sie nicht zu wiederholen. Ob und wie EKWB das Ruder jetzt herumreißen kann, muss sich natürlich zeigen. Partner werden sicherlich sehr genau hinschauen.

Quelle: Gamers Nexus