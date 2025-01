Demnächst erscheinende Xbox Spiele im Jahr 2025: Was du wissen musst

Für Xbox-Spieler verspricht 2025 ein goldenes Jahr zu werden. Von legendären Franchise-Unternehmen, die ein Comeback feiern, bis hin zu brandneuen Abenteuern wird für jeden Gamer etwas dabei sein, das ihn in seinen Bann zieht. Werfen wir einen Blick auf die aufregendsten Titel, die für dieses Jahr bestätigt wurden, und erklären, warum deine Xbox bald eine echte Herausforderung erleben wird.

Avowed: Fantasy trifft auf Action

Obsidian Entertainments Avowed erscheint am 18. Februar 2025 und entwickelt sich bereits jetzt zu einem der Xbox Series X Spiele des Jahres, die man nicht verpassen sollte. Dieses Action-Rollenspiel entführt dich in die mystische Welt von Eora und kombiniert magische Kämpfe mit epischen Erkundungen. Betrachte es als eine Kombination aus Skyrim und The Outer Worlds, die sich zu einem unvergesslichen Abenteuer zusammengetan haben. Mit weitläufigen Landschaften, tiefgründiger Geschichte und einem dynamischen Kampfsystem ist Avowed bereit, deine Xbox auf ein neues Level zu heben.

Fable: Albion Awaits

Erinnerst du dich an die frechen Hühner und die wilde Magie von Albion? Fable ist im Jahr 2025 zurück und wurde von Playground Games für eine neue Ära überarbeitet. Freue dich auf urkomische Quests, moralische Entscheidungen, die tatsächlich von Bedeutung sind, und die lebendige Fantasy-Welt, die du vermisst hast. Wenn du beim Spielen auf eine Mischung aus Action und Sarkasmus stehst, ist dieser Neustart genau das Richtige für dich. Auch wenn noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt wurde, wird Fable voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen.

Doom: The Dark Ages – Dämonen im Mittelalter

Doom macht das Undenkbare – es versetzt das Chaos in der Zeit zurück. In einer techno-mittelalterlichen Welt bietet Doom: The Dark Ages die Dämonenjagd, die du liebst, in einer frischen Umgebung. Tausche dein Plasmagewehr gegen verzauberte Ausrüstung ein und vernichte höllische Kreaturen wie im Mittelalter. Diese Veröffentlichung ist ein Muss für FPS-Fans, sobald sie später im Jahr erscheint.

Borderlands 4: Waffen, Beute, Chaos

Der König der Beutejäger ist zurück und bietet ein noch größeres, verrückteres und farbenfroheres Spielerlebnis als je zuvor. Borderlands 4 schickt Spieler auf einen neuen Planeten, auf dem es von Banditen, legendärer Beute und einigen der verrücktesten Charaktere der Spielewelt nur so wimmelt. Stürze dich allein oder mit deiner Crew ins ultimative Koop-Chaos.

Monster Hunter Wilds: Jage in einer noch größeren Welt

Capcoms Monster Hunter Wilds trumpft mit riesigen Terrains und neuen Monstern auf, die dir die Sprache verschlagen werden. Ob du nun die perfekte Waffe herstellst oder die Jagd mit Freunden koordinierst, dieses Spiel wird dich bei seiner Veröffentlichung am 28. Februar 2025 in Atem halten.

Civilization VII: Erobere die Geschichte

Der neueste Teil der legendären Strategiespiel Reihe erscheint am 11. Februar 2025 und verspricht eine neue Sicht auf die historische Vorherrschaft. Ob du Imperien aufbaust oder taktische Kriege führst, Civilization VII bringt den ultimativen Power-Trip direkt auf deine Xbox Series X.

GTA VI: Wird 2025 das Jahr sein?

Jetzt heißt es Daumen drücken, Leute – GTA VI könnte 2025 endlich erscheinen! Nach Jahren der Spekulationen, Enthüllungen und wilden Gerüchte hat Rockstar Games eine große Ankündigung in Aussicht gestellt, und wir warten gespannt auf ein offizielles Erscheinungsdatum.

Wenn es soweit ist, könnt ihr euch auf eine riesige offene Welt, atemberaubende Grafik und die Art von Storytelling freuen, die man von Rockstar Games gewohnt ist. GTA VI wird das Gaming neu definieren. Hoffen wir, dass 2025 das Jahr ist, in dem wir endlich wieder nach Vice City zurückkehren können!

