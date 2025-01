Nintendo Switch Online Expansion Pack: Lohnt es sich?

Als Nintendo-Switch-Fan hast du wahrscheinlich schon vom Nintendo Switch Online Expansion Pack gehört. Vielleicht fragst du dich auch, ob sich ein Upgrade deines Abonnements lohnt. Theoretisch klingt es ja toll, zusätzliche Spiele, zusätzliche Vorteile, aber ist es wirklich ein entscheidender Faktor für dein Switch-Erlebnis? Schauen wir uns das genauer an.

Anzeige

Retro-Spiele, die dich mitten ins Nostalgie-Fieber stürzen

Zunächst einmal wollen wir über das Thema sprechen, das in aller Munde ist: die Retro-Spielebibliothek. Mit dem Nintendo Switch Online Erweiterungspaket erhältst du Zugang zu einer Fülle von Klassikern aus den Epochen des Nintendo 64, Sega Genesis und Game Boy Advance. Wenn du The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch einmal spielen, in Mario Kart 64 Vollgas geben oder Sonic the Hedgehog erkunden möchtest, ist dieses Paket wie eine Zeitmaschine.

Für Fans von Retro-Spielen könnte sich das Erweiterungspaket allein schon deshalb lohnen. Die Titel sind nicht nur einfach spielbar, sondern wurden liebevoll mit Verbesserungen wie Speicherständen emuliert. Betrachte es als einen Cheat-Code, um den Ruhm deiner Kindheit noch einmal zu erleben, ohne deine alten Konsolen ausgraben zu müssen.

Der DLC, der bereits ein Schnäppchen ist

Als Nächstes sprechen wir über DLC. Das Erweiterungspaket wird mit herunterladbaren Inhalten für einige der beliebtesten Titel von Nintendo geliefert, darunter Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass, Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise und vieles mehr.

Wenn du zu den Spielern gehörst, die das volle Programm aus ihren Spielen herausholen wollen, sind diese Add-ons im Grunde ein Upgrade. Der Kauf von DLC kann sich jedoch schnell summieren. Wenn du es also in deinem Abonnement hast, ist das Erweiterungspaket wie ein 2-für-1-Angebot.

Multiplayer-Chaos

Natürlich erhältst du weiterhin alle Standardvorteile von Nintendo Switch Online, wie Cloud-Speicher und Online-Multiplayer. Wenn du deine Abende damit verbringst, in Mario Kart 8 Granaten zu werfen oder in Super Smash Bros. Ultimate gegeneinander anzutreten, dann wird das Erweiterungspaket diese Erlebnisse noch verstärken. Der Mehrspielermodus fühlt sich lebendiger an, wenn du Zugriff auf zusätzliche Karten, Charaktere und nostalgische Spielmodi hast. Und wenn du Gruppenspiel-Abende planst, bedeutet diese erweiterte Bibliothek, dass jeder etwas finden kann, das ihm gefällt.

Der Vorteil des Familienabos

Hier kommt ein echter Geheimtipp: Das Erweiterungspaket ist noch günstiger, wenn du ein Familienabo hast. Bis zu acht Konten können sich ein Abonnement teilen, wodurch sich die Kosten auf ein Taschengeld-Niveau reduzieren. Wenn du Freunde oder Familienmitglieder in deinem Spielekreis hast, ist das so, als würdest du Premium-Vergünstigungen zu einem besonders günstigen Preis erhalten.

Kleine Kritikpunkte

Okay, kein Abonnement ist perfekt. Einige Spieler sind der Meinung, dass die Bibliothek der Retro-Spiele schneller wachsen könnte. Und wenn du die angebotenen DLCs nicht magst, ist das Erweiterungspaket vielleicht nicht so wichtig. Aber hey, es ist ja nicht so, als würdest du dir jeden Monat einen überteuerten Kaffee kaufen – es ist ein guter Deal, besonders wenn du die Funktionen voll ausschöpfst.

Also, lohnt es sich?

Hier ist die Quintessenz: Wenn du ein eingefleischter Nintendo-Fan bist, Retro-Gaming liebst oder Titel wie Mario Kart 8 Deluxe regelmäßig spielst, lohnt sich das Nintendo Switch Online Expansion Pack auf jeden Fall. Die angebotenen Extras sind auf Spieler zugeschnitten, die das ultimative Switch-Erlebnis suchen, insbesondere wenn du bereits Zeit in diese Spiele investierst.

Und wenn wir schon davon sprechen, sinnvoll zu investieren, sind digitale Marktplätze wie Eneba eine wahre Goldgrube für Schnäppchen rund ums Thema Gaming. Ob du dein Abonnement aufwerten, EA FC Points auf Xbox sammeln oder dir Spiele zu reduzierten Preisen sichern möchtest, hier kaufen versierte Gamer clever ein. Heb dir deine Coins für den nächsten Kauf im Spiel auf, du hast die Wahl!