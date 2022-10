PlayStation DualSense Edge: Neuer Controller kostet 239,99 Euro

Sony hat den neuen DualSense Edge, das PlayStation-Pendant zum Xbox Elite Wireless Controller Series 2, im Detail vorgestellt. Er wird ab dem 26. Januar 2023 weltweit exklusiv via PlayStation Direct verfügbar sein. Die Vorbestellungen starten schon ab dem 25. Oktober 2022. Andere Händler haben den Controller dann ab dem 23. Februar 2023 ebenfalls im Repertoire. Wer an dem Eingabegerät Interesse hat, soll aber tief in die Tasche greifen: 239,99 Euro ruft Sony als Preis aus.

Darüber hinaus sind die ersetzbaren Stickmodule ab dem 26. Januar weltweit zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 24,99 Euro erhältlich. Der DualSense Edge verfügt über hardware- und softwarebasierten Personalisierungsoptionen, darunter eine Neuzuordnung der Tasten, die Möglichkeit zur Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit und der Trigger sowie Optionen zum Wechseln zwischen mehreren Steuerungsprofilen.

Käufer können den DualSense Edge mit den im Lieferumfang enthaltenen drei austauschbaren Stickkappen-Sets und den zwei austauschbaren Rücktasten-Sets für sich anpassen. Im Lieferumfang sind folgende Komponenten enthalten:

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Es bleibt abzuwarten, wie viele Gamer bei diesem Eingabegerät zuschlagen. Bedenkt man, dass ein regulärer DualSense „nur“ zwischen 60 und 70 Euro kostet, hat sich der Aufpreis für diese „Pro-Version“ durchaus gewaschen.

Quelle: PlayStation Blog