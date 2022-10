Netflix führt werbefinanzierten Tarif für 4,99 Euro im Monat ein

Der Streaming-Anbieter Netflix macht Ernst: Man hat für den 3. November 2022 ein neues Basis-Abonnement mit Werbung angekündigt. Dieses soll 4,99 Euro im Monat kosten. Deutschland ist unter den ersten Ländern, in denen der Tarif eingeführt wird. Allerdings gibt es einige Kompromisse, die Kunden in Kauf nehmen müssen. Beispielsweise kann nur an einem einzigen Gerät parallel gestreamt werden und die maximale Auflösung steht bei 720p.

720p ist ab November dann auch die maximale Auflösung für das bisherige Basis-Abonnement ohne Werbung, das zuvor sogar bei 480p verharren musste. Auch das Basis-Abo ohne Werbung, für 7,99 Euro im Monat, existiert also weiter. Im werbefinanzierten Tarif werden im Übrigen auch keine Downloads möglich sein. Zudem werden einige Inhalte leider fehlen. Dies liegt an den laufenden Lizenzabkommen mit Partnern. Offenbar haben nicht alle, bzw. zumindest nicht für alle Filme und Serien, zugestimmt, dass für ihren Content auch Werbung eingebunden wird.

Dabei will Netflix durchaus viel Werbung einbinden: 4 bis 5 Minuten sollen es pro Stunde sein. Die Spots dürfen 15 bis 30 Sekunden lang sein und werden sowohl vor als auch während der Inhalte wiedergegeben. Es sind also auch Werbeunterbrechungen zwischendrin möglich. Ausgenommen sind jedoch Kinderprogramme. Die sollen weiterhin werbefrei bleiben, egal in welchem Tarif. Netflix erlaubt außerdem keine Werbung mit Sex, Nacktheit oder Gewaltdarstellungen. Die Werbung wird aber mit Targeting (nach Gruppen) ausgespielt. Wer also beispielsweise viele Animes schaut, wird andere Werbespot zu sehen bekommen, als jemand, der vorwiegend Dramaserien konsumiert.

Hier muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob sich das werbefinanzierte Angebot lohnt oder das Verhältnis aus Preis und Leistung in die Schräglage gerät.

Quelle: 4KFilme