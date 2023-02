Logitech G Fits: Gaming-Earbuds passen sich individuellen Ohrformen an

Logitech hat für den deutschen Markt die neuen TWS-Kopfhörer (True Wireless Stereo) G Fits angekündigt. Sie sind ab sofort über die Website des Herstellers bestellbar. Dabei setzt man auf einen besonderen Clou: Die Form der Earbuds kann sich per Knopfdruck dem individuellen Gehörgang anpassen. So soll ein besonders guter Sitz gewährleistet sein und obendrein die Schallisolierung profitieren.

Erreicht hat man das über die sogenannte Lightform-Technologie. Weniger als 60 Sekunden dauert der Anpassungsvorgang. Per Knopfdruck werden mehrere integrierte LEDs aktiviert, welche die mit Gel gefüllten Earbuds in ihrer Form verändern. Diese Custom-Mold-Technologie sorgt dann also für eine besondere Ergonomie, die individuell abgestimmt ist. Für Verbindungen halten dann eben entweder Lightspeed oder Bluetooth im Zusammenspiel mit PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch und weiteren mobilen Endgeräten her.

Für Lightspeed-Verbindungen liegen zwei Dongles bei – einer für USB-A und einer für USB-C. Als Akkulaufzeit nennt Logitech sieben Stunden – 15 Stunden sind es, das Ladecase eingerechnet. Im Bluetooth-Modus sind sogar 10 Stunden möglich – Ladecase eingerechnet sind es in diesem Fall 22 Stunden. Weitere Anpassungen sind über die App Logitech G Fits möglich. Sie beinhaltet auch einen Equalizer mit mehreren Voreinstellungen sowie der Möglichkeit manuell Settings einzurichten.

Auch Telefonate und Sprach-Chats sind mit den Gaming-Earbuds natürlich möglich. Dafür nutzt jeder einzelne Earbud dann zwei integrierte Beamforming-Mikrofone. Die Logitech G Fits True Wireless Gaming Earbuds sind ab sofort zu einem Preis von 249 Euro (UVP) erhältlich.

Quelle: Logitech