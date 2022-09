realme stellt neue Smartphone-Strategie vor

realme will laut dem Kopf von realme International, Madhav Sheth, seine Smartphone-Strategie anpassen. Pro Jahr will man eine nummerierte Generation veröffentlichen, also z. B. „realme 10“, während die GT-Serie des Unternehmens ihren Fokus weniger auf Gaming als auf das Design legen soll. Erwähnenswert: realme gehört zum BBK-Konzern. Auch OnePlus, Oppo und vivo sind Marken von BBK Electronics.

Laut Sheth werden die realme GT weiterhin als Flaggschiffe vermarktet, sollen sich aber durch ihr Design besonders von der Konkurrenz absetzen. Mit der schieren Leistung sei das beispielsweise auch kaum noch möglich – denn so gut wie alle Smartphone-Flaggschiffe setzen beispielsweise auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oder 8+ Gen 1. Da gebe es wenig Raum für Differenzierungen. Deutlich besser sei das durch Optik und Haptik möglich.

Was die nummerierten Modellreihen angeht, erklärt der realme-Manager, dass man erkannt habe, dass es besser sei, Kunden mehr Übersicht zu geben. Daher werde man jeweils eine klar nummerierte Generation pro Jahr auf den Markt bringen. Auch an Schnellladeverfahren werde realme weiterhin basteln, um nach den besten Kompromissen aus schneller Ladung und guten Laufzeiten zu suchen. Man sehe es aber nicht als Wettrennen um die höchste Ladegeschwindigkeit, sondern als Weg, den Nutzern den größten Komfort anzubieten.

In Europa will realme zudem verstärkt im Offline-Handel vertreten sein. Denn dort würden viele Kunden Wert darauf legen, die Geräte vor dem Kauf einmal in der Hand gehabt zu haben. Da könne realme zudem punkten. Man wolle da auch sein Ökosystem ausbauen, etwa mit Laptops, TVs, Wearables und Smart-Home-Produkten.

Konkretere Ankündigungen machte der realme-Manager jedoch noch nicht. Vermutlich werden wir da demnächst noch Genaueres hören.

Quelle: GSMArena