Amazon Kindle & Kindle Kids der nächsten Generation sind offiziell

Amazon hat heute einen neuen Kindle sowie einen Ableger als Kindle Kids vorgestellt. Technisch sind die beiden Geräte identisch, Unterschiede gibt es jedoch in der Ausstattung. Der neue Amazon Kindle (2022) bietet nun ab Werk den doppelten Speicherplatz – 16 GByte. Zudem ist ein höher auflösendes Display mit 6 Zoll Diagonale und 300 ppi an Bord. Die Aufladung der E-Book-Reader erfolgt via USB-C. Amazon bewirbt die neuen Modelle damit, dass sie die bisher „leichtesten und kompaktesten“ Kindle seien.

Sie bieten bis zu sechs Wochen Akkulaufzeit, ein verstellbares Frontlicht sowie einen Dunkelmodus. Der reguläre Amazon Kindle kostet 99,99 Euro. Die Kids-Version wechselt für 119,99 Euro den Besitzer. Hier wird der Lieferumfang um eine kindgerechte Hülle, ein Jahr Amazon Kids+ mit unbegrenztem Zugang zu über tausend altersgerechten Büchern und eine Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie aufgewertet. Kunden, die einen neuen Kindle vorbestellen oder kaufen, können sich für 3 Monate Kindle Unlimited ohne weitere Kosten qualifizieren und dadurch auf Millionen eBooks, ausgewählte eMagazin-Abos und Tausende Hörbücher zugreifen.

Vorbestellungen der neuen Amazon Kindle und Kindle Kids sind ab heute möglich. Die Auslieferung der Geräte beginnt ab dem 12. Oktober 2022. Ebenfalls mit an Bord sind bekannte Funktionen wie X-Ray, das Details über Personen oder Orte in Büchern liefert, und ein integriertes Wörterbuch. Die Einrichtung über die Kindle-App für iOS und Android erlaubt es Kunden, ihr Gerät in weniger Schritten als bisher zu registrieren.

Das Eltern-Dashboard bietet Kontrollmöglichkeiten, um etwa Lese- oder Schlafenszeiten festzulegen. Der integrierte Vokabeltrainer wiederum liefert Definitionen zu unbekannten Wörtern und hilft durch Lernkarten den Wortschatz zu erweitern. Zudem steht für viele Bücher die optionale Schriftart „OpenDyslexic“ zur Verfügung, die manche Leser mit Lese- und Rechtschreibschwäche bevorzugen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Kindle mit 16 GByte ist in den Farben Schwarz und Blau ab 99,99 Euro erhältlich. Stoffhüllen werden in Schwarz, Rosa, Blau und Grün angeboten. Der neue Kindle Kids mit 16 GByte ist für 119,99 Euro in Schwarz erhältlich. Eltern (und ihre Kinder) können aus drei Cover-Designs wählen: Weltraumwal, Einhorntal oder U-Boot.