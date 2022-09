Google Pixelbook: Geplantes Notebook wird gestrichen

Google hat mit dem Pixelbook bereits ein eigenes Notebook unter Marke Pixel veröffentlicht. Zuletzt gab es Pläne für ein neues Pixelbook. Doch das Gerät wird nicht mehr auf den Markt kommen. Das zuständige Team wurde intern bereits aufgelöst. Damit wird das Pixelbook Go, das bereits erhältlich ist, wohl zum letzten Modell seiner Art.

Anzeige

Die Entwicklung des Google Pixelbook soll bereits weit fortgeschritten gewesen sein. Eine Veröffentlichung war wohl für Anfang 2023 anvisiert. Aufgrund einiger, interner Sparmaßnahmen hat Google aber nun von seinen Notebook-Plänen abgesehen. Warum der Sinneswandel? Zu vermuten ist, dass man den Markt für Chromebooks als ausgereift genug ansieht, sodass es kein weiteres Pixelbook benötigt. Der Google-CEO Sundar Pichai hatte zudem mehrfach bestätigt, dass Google die Einstellungen zurückfahren werde und einige Projekte eingestampft werden sollen.

Diesen Einschnitten fiel dann offenbar auch das geplante Pixelbook zum Opfer. Offenbar nimmt man bei Google an, die Ressourcen seien anderswo besser aufgehoben. Chromebooks haben sich zwar nicht zu einer treibenden Kraft im Notebook-Markt entwickeln können, sind aber gerade im Bildungs-Segment beliebt. Zudem gibt es preislich attraktive und in der Hardware gut ausgestattete Modelle von Acer, Samsung und weiteren. Die Welt wartet wohl nicht mehr auf ein neues Pixelbook.

Stattdessen soll Google eine eigene Smartwatch in der Mache haben, um hier den Partnern neue Impulse zu geben. Und auch die Pixel 7 und 7 Pro sind für den Oktober 2022 in Vorbereitung, zwei neue Smartphones mit purem Android. Notebooks von Google erwarten uns dann aber wohl in absehbarer Zeit nicht mehr.

Quelle: The Verge