“Starfield”: Bethesda bestätigt Arbeit an DLSS-Update

Das neueste Rollenspiel von Bethesda, “Starfield”, ist exklusiv in Zusammenarbeit mit AMD entstanden. Als Resultat unterstützt das Game zum Launch zwar AMDs FSR 2, jedoch nicht Nvidias DLSS. Das sorgte in der Community für viel Ärger. Wie die Entwickler jetzt bestätigt haben, wird jedoch an der Implementierung von DLSS gearbeitet. Inoffizielle Mods haben DLSS ebenfalls bereits eingefügt. Obendrein sind noch weitere Optimierungen in der Mache.

Laut Bethesda arbeite man etwa an einem HDR-Kalibrations-Menü, einem FOV-Slider, Einstellungsmöglichkeiten für Helligkeit und Kontrast sowie auch Support für Ultrawide-Monitore mit dem Format 32:9. Ebenfalls sei ein Button vorgesehen, der es ermöglichen wird, Nahrungsmittel direkt zu konsumieren. Laut Bethesda kooperiere man zudem direkt mit AMD, Intel und Nvidia für verbesserte Grafikkarten-Treiber.

“Starfield” zwingt aktuell selbst leistungsfähigste CPUs und GPUs größtenteils in die Knie, wenn 4K bei 60 fps in maximalen Einstellungen das Ziel sind. Dabei kritisieren viele Spieler, dass dies nicht zur gebotenen Technik passe. Bethesda hat sich jedoch gegen den Vorwurf mangelhafter Optimierung gewehrt und erklärt, das Spiel benötige wegen seiner Qualität hochwertige Hardware.

Die offizielle Mod-Unterstützung, die an PC und Konsolen greifen soll, wird 2024 ins Rennen geschickt. Laut Bethesda werde die Community dann ähnlich umfangreiche Möglichkeiten für “Starfield” erhalten, wie schon bei “Fallout 4” oder auch “The Elder Scrolls V: Skyrim”.

Quelle: Bethesda