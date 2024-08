gamescom 2024: Veranstalter ziehen eine erste Bilanz

Die Veranstalter der gamescom 2024 ziehen ihre Bilanz. So konnte man in Köln rund 335.000 Besucher aus aller Welt begrüßen. Zudem erzielte man einen neuen Rekord in der internationalen Reichweite seiner Videos, die insgesamt 310 Mio. Views erzielen konnten. Allein 40 Mio. entfielen auf die gamescom Opening Night Live (ONL). Ebenfalls sind über 32.000 Fachbesucher auf der Messe zugegen gewesen. Den größten Zuwachs habe man da bei Besuchern aus Japan und Nordamerika erlebt.

Anzeige

Insgesamt ist man daher mit der Annahme der gamescom 2024 durch die Community hochzufrieden. Auch der gamescom congress und die Entwicklerkonferenz devcom schlossen laut Pressemitteilung mit Rekordwerten ab. Am gamescom-Samstag und -Sonntag feierten laut den Veranstaltern dabei rund 80.000 Menschen gemeinsam beim gamescom city festival in der Kölner Innenstadt.

Es waren auf der gamescom 2024 rund 1.462 Aussteller aus 64 Ländern präsent. Dabei hat sich ein Auslandsanteil von 71 % ergeben. Zudem standen 48 Länderpavillons aus 37 Ländern zur Verfügung. Genutzt wurden rund 230.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche.

Bekannt ist auch schon, wann die nächste Auflage stattfinden wird: Die gamescom 2025 wird im nächsten Jahr nämlich vom 20. bis 24. August 2025 stattfinden. Sie wird am 19. August 2025 mit der gamescom Opening Night Live eröffnet.

Quelle: Pressemeldung