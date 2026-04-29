Steam Controller: Verfügbar ab 4. Mai 2026 für 99 Euro

Erst war es noch ein Gerücht, doch dann ging es ganz schnell: Valve hat den Steam Controller offiziell für den 4. Mai 2026 bestätigt und mit einem Preisschild versehen. In der Tat wird das Eingabegerät 99 Euro kosten. Punkten will man etwa mit vor Stick-Drift geschützten TMR-Thumbsticks, vier haptischen Motoren für präzise Vibration und einem großzügigen Akku, der mit einer Ladung bis zu 35 Spielstunden ermöglichen soll. Als Besonderheit sind zudem gleich zwei kleine Touchpads integriert.

Anzeige

Allerdings hat der Steam Controller so seine Tücken. Er soll zwar mit allen via Steam erhältlichen Games kompatibel sein, nicht aber z. B. mit Spielen, die ihr aus anderen Quellen bezieht – wie etwa dem PC Game Pass. Auch wenn ihr gerne im Epic Games Store oder via GOG.com einkauft, dürfte dies für euch ein Ausschlusskriterium sein. Die Beschränkung liegt daran, dass dem Steam Controller Standard-Treiber für Windows, Linux und macOS fehlen.

Der Steam Controller nutzt eine Abtastrate von 250 Hz, was nach heutigen Maßstäben eher bescheiden wirkt, wenn man bedenkt, dass es zahlreiche Varianten von Rivalen mit bis zu 8.000 Hz gibt. Das heißt, die Eingabeverzögerung ist nicht die Stärke von Valves Modell. Generell ist das Design natürlich auch etwas gewöhnungsbedürftig – was je nach Geschmack aber auch eine Stärke sein kann.

Der Steam Controller kann ab dem 4. Mai 2026 zum Preis von 99 Euro bestellt werden. Wir sind gespannt, wie er sich bei PC-Spielern so machen wird.

Quelle: Valve