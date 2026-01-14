Ecoflow Delta 3 Max Plus im Test

Anzeige

Für mich gibt es aktuell drei sinnvolle Arten von Powerstations: Geräte, die nur DC-Ausgänge haben und sich im Wesentlichen auf USB-Geräte konzentrieren, um unterwegs einen Laptop, Tablet oder Smartphones zu laden. Ecoflow bietet hier die Trail Serie an, Jackery ist neuerdings auch in diesem Segment vertreten. Etwas vielseitiger sind kleine Powerstations mit AC- und DC-Anschlüssen, wie Ecoflows River-Serie. Sie können kleine Geräte mit Strom versorgen, z.B. um Werkzeug-Akkus aufzuladen, kleine Küchengeräte oder Werkzeuge betreiben oder zur Not mittels Funktionen wie X-Boost auch eine Kaffeemaschine zu nutzen.

Die Ecoflow Delta 3 Max Plus spielt noch eine Liga drüber, sie kann mit 3000 Watt kontinuierlicher Leistung des AC-Wechselrichters quasi jedes normale 230-Volt-Gerät betreiben, oftmals sogar mehrere Geräte gleichzeitig. Mit einer erweiterbaren Kapazität von zwei Kilowattstunden und einer maximalen Ladeleistung von 2,3 kW ist sie sehr flexibel einsetzbar.

Neben der Delta 3 Max Plus für knapp 1500 Euro gibt es noch eine normale Delta 3 Max für rund 1300 Euro, welche überall etwas weniger kann: Weniger USB- und AC-Leistung, geringeres Gewicht, keine USV-Software-Unterstützung, keine erweiterbare Kapazität – dafür aber auch 200 Euro günstiger. Ihr solltet also sehr genau wissen, was ihr davon braucht. Ich würde bei so einer Investition eher die Plus Variante bevorzugen, welche uns Ecoflow auch für diesen Test zur Verfügung gestellt hat.