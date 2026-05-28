Epic Games Store: Ab sofort sind „Calico“ und „Lonestar“ gratis

Der Epic Games Store ist dazu übergegangen, seine Gratis-Spiele der Woche nicht mehr vorab zu verraten. Deswegen ist die Ablösung für die Titel aus der letzten Woche vorab ein Geheimnis gewesen. Inzwischen sind die beiden kostenlosen Spiele jedoch bekannt. Diese dienen natürlich wieder als Lockmittel, um Neukunden zur Plattform zu locken.

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So verschenkt Epic Games die Spiele schließlich nicht aus Altruismus, sondern hofft, dass diejenigen, welche wöchentlich die Gratis-Spiele zu ihrer Bibliothek hinzufügen, irgendwann auch das ein oder andere kostenpflichtige Game erstehen – oder zumindest einen DLC. Jedenfalls ist ab sofort etwa „Calico“ kostenfrei zu haben. Dabei handelt es sich um eine Casual-Sim. In dieser hat der Spieler die Aufgabe, das Katzen-Café der Stadt wieder aufzubauen.

Dazu gesellt sich „Lonestar“. Dies ist ein Roguelike-Deckbauspiel. Die Karten stehen dabei für Raumschiffe. Ihr duelliert euch mit Verbrechern und kassiert dafür Prämien. Letzten Endes gilt es Schätze zu finden, Raumschiffe anzupassen und ständig neue Talente freizuschalten. Nur mit der richtigen Strategie und Köpfchen kommt man weiter.

Quelle: Epic Games Store