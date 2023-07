Epic Games Store: Ab sofort sind “The Elder Scrolls Online” und “Murder by Numbers” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab heute wieder zwei neue, kostenlose Spiele. Im fliegenden Wechsel lösen sie die Games der letzten Woche ab. Zum einen wäre es ein Titel, der vermutlich kaum einer Vorstellung benötigt: das Basisspiel von “The Elder Scrolls Online”. Das MMORPG von Bethesda ist seit Jahren beliebt. Jetzt gibt es den Titel gratis im Epic Games Store für alle Interessierten. Aber es stößt auch noch ein zweites Spiel hinzu.

Ergänzt wird “The Elder Scrolls Online” im Übrigen von “Murder by Numbers”. Dabei handelt es sich um ein Visual Novel mit Rätseleinlagen. Dieses Spiel ist in den 1990er-Jahren bzw. Los Angeles als Setting angesiedelt. So wird eine Schauspielerin aus einer Krimiserie in einen realen Mordfall verwickelt. Könnte vielleicht etwas für Gamer sein, die z. B. auch die Titel der Reihe “Ace Attorney” schätzen.

Sollte keines der beiden Spiele auf Gegenliebe stoßen: Ab der nächsten Woche Donnerstag um 17 Uhr gibt es wieder die Ablösung. Bis dahin wünschen wir allen Gamern viel Spaß mit den beiden neuen Gratis-Titeln im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games Store