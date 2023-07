Acer: Radeon RX 7600 im August für 329 Euro

Acer wird bekanntlich sein Grafikkartensortiment um weitere Modelle erweitern und jetzt hat der taiwanische Hersteller Preis und Verfügbarkeit seiner ersten AMD-Grafikkarte bekanntgegeben. Die “Predator BiFrost AMD Radeon RX 7600” soll im August in den Handel kommen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt mit 329 Euro allerdings über den Vorstellungen AMDs für dieses Modell.

AMD hatte die Radeon RX 7600 Ende Mai mit einer Preisempfehlung von 299 Euro eingeführt. Manche Grafikkartenhersteller verlangen zwar für werkseitige Übertaktung oder besondere Kühllösungen unterschiedlich hohe Aufpreise. Bei der Radeon RX 7600 ging der Trend allerdings umgehend in die andere Richtung. Bereits zwei Tage nach der offiziellen Verfügbarkeit im Handel waren manche Radeon RX 7600 bereits vergünstigt zu haben. So wurde eine Radeon RX 7600 von ASRock in Spanien für 260 Euro angeboten, knapp 40 Euro unter dem Einführungspreis.

In Deutschland hat sich die Preisentwicklung etwas verzögert. Mittlerweile sind Radeon RX 7600 Grafikkarten aber auch im hiesigen Online-Handel schon ab rund 270 Euro zu bekommen, etwa von Sapphire und MSI. Die Radeon RX 7600 von Acer dürfte es mit einem Preis von 329 Euro schwer haben, ausreichend Käufer zu finden, sollten die Händler sie nicht deutlich unter dem empfohlenen Verkaufspreis anbieten.

Quelle: Pressemitteilung