Acer bald mit Radeon RX 7600 & Arc A750 Grafikkarten

Acer ist einer der wenigen Hersteller, die Grafikkarten auf Basis von Intels Arc-Serie anbieten. Das eher für seine Notebooks und Komplettsysteme bekannte taiwanische Unternehmen hat die Intel-GPUs sogar für seinen Einstieg in den Markt diskreter Grafikkarten genutzt. Jetzt sollen der aktuellen Acer Arc A770 Predator BiFrost drei weitere, günstigere Modelle zur Seite gestellt werden.

Nach einem Bericht aus Taiwan wird Acer in Kürze eine Arc A750 sowie zwei Radeon RX 7600 Modelle auf den Markt bringen. Eine der beiden AMD-Grafikkarten ist ab Werk etwas übertaktet. Damit würde der PC-Hersteller sein Angebot an Grafikkarten gleich vervierfachen, denn bisher bietet Acer nur ein einziges Modell an, die genannte Predator BiFrost Arc A770. Diese Grafikkarte ist auch hierzulande erhältlich, zu einem Preis von aktuell knapp 400 Euro.

Neben Acer nutzen lediglich ASRock, Sparkle und Gunnir Intels Alchemist-GPUs auf Basis der Xe-Technologie für eigene Grafikkarten, aber letztgenannte Firma bietet seine Modelle nicht in Europa an und Sparkle hat bislang kein A770-Modell. Etwas mehr Konkurrenz könnte nicht schaden, zumal Intel sein eigenes Referenzmodell der Arc A770 Grafikkarte mit 16 GByte bereits eingestellt hat. Diese sogenannte “Limited Edition” von Intel selbst wird nicht mehr hergestellt, sodass Interessenten auf Drittanbieter wie eben Acer angewiesen sind.

Bei Radeon-Modellen sieht das anders aus, diese werden auch von vielen der üblichen Grafikkartenhersteller angeboten. Nach Angaben Acers sollen die neuen Arc A750 und Radeon RX 7600 auch in Europa verkauft werden. Preislich sind sie durchaus interessant. Acers Predator BiFrost Arc A750 soll in Taiwan umgerechnet 230 Euro kosten. Damit wäre sie rund 10 bis 20 Euro günstiger als andere A750-Modelle in Deutschland, die von Intel selbst sowie von Sparkle und ASRock gelistet werden.

Die Preise der beiden Radeon RX 7600 von Acer liegen mit umgerechnet 245 bzw. 259 Euro noch weiter unter der Konkurrenz wie etwa MSI, Sapphice und PowerColor, die hierzulande erst bei etwa 280 Euro beginnen. Ob die Euro-Preise aber auch bei Acer etwas höher ausfallen werden als in Taiwan selbst, ist noch nicht bekannt.

[UPDATE 14.7.2023]

Acer hat uns mitgeteilt, dass die Grafikkarten auch in Deutschland eingeführt werden. Sobald diese verfügbar sind, werden wir entsprechend informiert. Der Artikel wurde entsprechend angepasst.

Quelle: xfastest.com