OnePlus plant ein Gaming-Handheld

Der Markt für Gaming-Handhelds ist hart umkämpft. Zudem macht die Speicherkrise den Herstellern zu schaffen, was etwa schon zur frühzeitigen Einstellung einiger Modelle geführt hat. Gerüchten zufolge will OnePlus dennoch versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Demnach sei ein Modell auf Android-Basis geplant, das schon bald erscheinen könnte. Der chinesische Hersteller selbst schweigt allerdings offiziell noch.

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Das Artikelbild soll den angeblichen Handheld von OnePlus zeigen. Das kommende Modell nutzt demnach dedizierte Schultertasten, texturierte Grip-Oberflächen an den Seiten in der Farbe Lila sowie eine rückseitige Dual-Kamera mit LED-Blitz. Einigen Quellen zufolge verwendet der Gaming-Bolide einen Dimensity-Chip von MediaTek. Obendrein soll ein Display mit 8 Zoll Diagonale an Bord sein, wohl auf LC-Basis. Zur RAM- und Speicherausstattung ist noch alles offen.

Sollte das Bild echt sein, dann deutet in der Tat einiges auf ein Gaming-Handheld oder zumindest Gaming-Smartphone hin, denn für ein typisches Phone wirkt das Gehäuse deutlich zu dick. Jetzt heißt es auf eine offizielle Ankündigung warten.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)