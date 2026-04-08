Steam: FPS-Schätzung soll zu erwartende Performance aufschlüsseln

Steam liefert bereits auf Store-Seiten die durch die Entwickler mitgeteilten Systemanforderungen. Doch eine neue Funktion soll weitergehen: Nutzer könnten Angaben zu ihrer individuellen PC-Ausstattung machen und dann eine Schätzung zu den Frameraten (FPS) erhalten, die ihnen wohl winken. Hinweise auf dieses Feature konnte man bereits im Code des Steam Clients erspähen. Verfügbar ist das Ganze aktuell aber noch nicht.

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Im Ergebnis könnten Interessierte dann auf Store-Pages bei Steam eine FPS-Schätzung, zugeschnitten auf ihre Systemangaben, sehen. Hinterlassen können die Gamer dann wohl Informationen zu ihrer CPU, ihrer Grafiklösung sowie ihrer RAM-Ausstattung. Die FPS-Schätzungen sollen dann auf praktischen Nutzungsdaten basieren, welche andere Spieler mit identischer bzw. ähnlicher Hardware übermittelt haben. Zu diesem Zwecke bittet Valve nämlich schon seit einigen Monaten SteamOS-Nutzer um ihre Zustimmung. Im Rahmen einer Beta erhebt man dann anonymisierte Performance-Daten.

Entsprechend ist jedoch auch denkbar, dass diese FPS-Schätzungen bei Steam am Ende nur SteamOS-Usern zur Verfügung stehen könnten. Für jene sind diese Informationen angesichts der alternden Hardware des Steam Decks sowie der zu erwartenden, eingeschränkten Performance der Steam Machine auch besonders wichtig bzw. hilfreich.

Generell wären die FPS-Schätzungen aber von beschränkter Aussagekraft. Denn welche Bildraten sich in der Praxis erreichen lassen, hängt auch stark von den individuellen Einstellungen im Spiel ab.

Quelle: Resetera