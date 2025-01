AMD: Radeon 9000 Grafikkarten im März erhältlich

Schon Anfang Januar zur CES hat AMD seine neuen Radeon 9070 (XT) Grafikkarten enthüllt, aber sich mit Details bislang zurückgehalten. Noch diesen Monat ist ein eigenes Launch-Event für die Radeon RX 9070 geplant, wo Einzelheiten erwartet werden. Bis zur Verfügbarkeit wird es aber noch dauern, wie jetzt ein hochrangiger AMD-Manager öffentlich erklärt.

Wie David McAfee, Vizepräsident bei AMD für Ryzen CPU und Radeon Graphics Produkte, bei X (vormals Twitter) schreibt, werden die neue Grafikkarten der RDNA4-Generation erst in zwei Monaten erhältlich sein: “Die Hardware und Software der Radeon 9000-Serie sieht großartig aus und wir planen, weltweit ein breites Sortiment an Karten anzubieten. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gamer die Karten in die Hände bekommen, wenn sie im März in den Handel kommen!”

Das ist deutlich später als erwartet, nachdem AMD die neuen Radeon-Modelle bereits offiziell angedeutet hat. Erste Details, Preise und Benchmarks der Radeon RX 9070 XT waren auch schon durchgesickert und angeblich haben manche Händler und Tester bereits Grafikkarten erhalten. Es ist unklar, warum sich AMD nun bis März Zeit lässt, aber es passt zum bislang holprigen Launch AMDs.

Damit fällt AMD nicht nur bei der Performance imd absoluten High-End-Bereich hinter Nvidia zurück, sondern auch bei der Verfügbarkeit im Handel. Denn nach den neuen Topmodellen GeForce RTX 5090 und RTX 5080, die in den nächsten Wochen erscheinen werden, ist für Februar auch die GeForce RTX 5070 (Ti) geplant. Mit diesen Modellen sollen die Radeon RX 9070 (XT) direkt konkurrieren, wie auch die jüngste Namensänderung andeutet (zuvor hätte AMD diese Grafikkarten Radeon RX 9700 genannt). Doch zeitlich fällt AMD hier zurück. Wie es mit der Gaming-Leistung aussieht, ist aber weiterhin offen. Eventuell braucht AMD noch mehr Zeit, um die Performance durch verbesserte Software und Treiber zu steigern.

Quelle: AMDs David McAfee @ Twitter