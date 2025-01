Nvidia GeForce Now: Fast alle Abos sind aktuell “ausverkauft”

Nvidia GeForce Now ist aktuell größtenteils “ausverkauft”. So lassen sich aktuell keinerlei Tagespässe buchen und auch die 1-Monats-Abos für den Performance-Tarif werden nicht mehr angeboten. Einzig das Ultimate-Abo ist aktuell noch im einmonatigen Abonnement buchbar. Keine Einschränkungen gibt es beim 6-Monats-Abo. Der Basic-Tarif mit Werbung, welcher kostenlos ist, steht Neukunden aktuell überhaupt nicht mehr offen.

Nvidia selbst hat sich zu diesen selbst auferlegten Beschränkungen nicht geäußert. Allerdings steckt wohl dahinter, dass man für Bestandskunden eine einwandfreie Erfahrung garantieren möchte. Daher schränkt man die Annahme von Neukunden vorerst ein. Möglich ist auch, dass der Hersteller im Hintergrund bereits damit beginnen will, die neuen GeForce RTX 50 für seine Cloud-Gaming-Server zu implementieren.

Das Ergebnis bleibt so oder so gleich: Der kostenlose Free-Tarif mit Werbung bleibt Neukunden derzeit verschlossen und Tagesabos sind ebenfalls generell nicht möglich. Buchbar bleiben das Monats-Abo für Ultimate sowie die beiden 6-Monats-Abos für GeForce Now Ultimate. Wer Interesse hat, kann sich allerdings benachrichtigen lassen, sobald die anderen Tarifoptionen wieder zur Verfügung stehen.

